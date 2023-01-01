У Луцьку зіткнулися два легковики

Сьогодні, близько 12-ї години, на проспекті Відродження у Луцьку трапилася ДТП за участі двох автівок.Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції Волині.На місці події поліцейські з’ясували, що керманич автомобіля Mitsubishi рухався у крайній лівій смузі та не дотримався безпечної швидкості. Внаслідок цього водій не впорався з керуванням та виїхав на смугу зустрічного руху, де зіткнувся з транспортним засобом Iveco, керманич якого здійснював розворот.На щастя, в автопригоді ніхто не постраждав, тільки автомобілі зазнали механічних пошкоджень.На водія Mitsubishi охоронці правопорядку склали протокол за ст. 124 (Порушення ПДР, що спричинило механічні пошкодження транспортних засобів) КУпАП.