У Луцьку зіткнулися два легковики
Сьогодні, 15:17
Сьогодні, близько 12-ї години, на проспекті Відродження у Луцьку трапилася ДТП за участі двох автівок.
Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції Волині.
На місці події поліцейські з’ясували, що керманич автомобіля Mitsubishi рухався у крайній лівій смузі та не дотримався безпечної швидкості. Внаслідок цього водій не впорався з керуванням та виїхав на смугу зустрічного руху, де зіткнувся з транспортним засобом Iveco, керманич якого здійснював розворот.
На щастя, в автопригоді ніхто не постраждав, тільки автомобілі зазнали механічних пошкоджень.
На водія Mitsubishi охоронці правопорядку склали протокол за ст. 124 (Порушення ПДР, що спричинило механічні пошкодження транспортних засобів) КУпАП.
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Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції Волині.
На місці події поліцейські з’ясували, що керманич автомобіля Mitsubishi рухався у крайній лівій смузі та не дотримався безпечної швидкості. Внаслідок цього водій не впорався з керуванням та виїхав на смугу зустрічного руху, де зіткнувся з транспортним засобом Iveco, керманич якого здійснював розворот.
На щастя, в автопригоді ніхто не постраждав, тільки автомобілі зазнали механічних пошкоджень.
На водія Mitsubishi охоронці правопорядку склали протокол за ст. 124 (Порушення ПДР, що спричинило механічні пошкодження транспортних засобів) КУпАП.
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