У Луцьку перевірили найпроблемніші несанкціоновані зупинки приміського та міжміського транспорту

У Луцьку перевірили найпроблемніші несанкціоновані зупинки приміського та міжміського транспорту
Співробітники Державної служби України з безпеки на транспорті (Укртрансбезпека), Національної поліції та відділу транспорту Луцької міської ради провели спільну перевірку щодо дотримання перевізниками приміських та міжміських маршрутів чинних норм транспортного законодавства та рішень Луцької міської ради, які забороняють курсувати вулицями обласного центру і зупинятися на зупинках громадського транспорту.

Про це повідомили у пресслужбі мерії.

Однак, попри це, висадка-посадка пасажирів однаково відбувається, що не дає змоги нормально працювати міській транспортній мережі. На цьому учора на розширеній нараді, зокрема, наголосив Луцький міський голова Ігор Поліщук, підкресливши, що така ситуація є незадовільною, оскільки нівелює послідовну роботу із розвантаження транспортних мереж у місті.

“Ще у 2007 році у Луцьку заборонено рух автобусів приміських і міжміських маршрутів центральними проспектами та вулицями, а саме Соборності, Волі, Винниченка, Паркова, Богдана Хмельницького, а у 2021 році до цього переліку було додано проспекти Василя Мойсея, Перемоги та вулицю Яровиця – зазначив головний спеціаліст відділу транспорту Луцької міської ради Володимир Степанов. – Але, не зважаючи на те, що заборона існує довгий час, автобуси приміських і міжміських маршрутів всерівно їздять центральними вулицями міста. Наприклад, автобус “Луцьк– Грабове”, який зараз зупинили для перевірки. Його перша зупинка має бути в селі Копачівка, зупинок по місту взагалі не передбачено. Але водії всерівно зупиняються біля “Променя”, зробили тут другу автостанцію, паркуються на зупинці, а наші міські автобуси та тролейбуси не мають куди заїхати. Частина цих автобусів, можливо, має дозволи ОДА, якими всупереч рішенням міської ради та виконавчого комітету погоджено рух цими вулицями. Хоча рішення Луцької міської ради обов’язкові до виконання як чиновниками органів місцевого самоврядування, так і обласної адміністрації. Раз є заборона депутатів, значить, вона має виконуватися”.
У Луцьку перевірили найпроблемніші несанкціоновані зупинки приміського та міжміського транспорту

Одна з найпроблемніших несанкціонованих зупинок в Луцьку – “Розважальний центр “Промінь” на проспекті Василя Мойсея. Водії приміських і міжміських автобусів часто здійснюють тут посадку-висадку пасажирів, займаючи заїзну кишеню міської зупинки та створюючи аварійні ситуації та великі незручності для громадського транспорту.

Як повідомив головний спеціаліст відділу державного контролю за безпекою на транспорті у Волинській області Поліського міжрегіонального управління Укртрансбезпеки Артур Чапала, вже на початку перевірки було виявлено, що в деяких перевізників в розкладі руху відсутня ця зупинка, тобто вони не мають права зупинятися для посадки-висадки пасажирів.
У Луцьку перевірили найпроблемніші несанкціоновані зупинки приміського та міжміського транспорту

“Тому за результатами перевірки було складено акти про порушення, на підставі яких буде проводитися розгляд справи про порушення керівником відділу нагляду і контролю та прийматися рішення стосовно цих актів”, – пояснив Артур Чапала.

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Теги: перевірки, Луцьк, маршрутки, зупинки
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