На Волині оголосили про підозру торговцю зброєю зі Львівщини
Сьогодні, 15:33
Зловмиснику зі Львівщини, який незаконно зберігав та збував вогнепальну зброю на Волині, оголосили про підозру.
Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.
Нагадаємо, вчора, 13 лютого, його затримали волинські поліцейські в одному з містечок Львівщини.
Напередодні співробітники кримінальної поліції м. Любомль спільно з управлінням карного розшуку ГУНП та волинським управлінням департаменту внутрішньої безпеки, використовуючи можливості відділу кримінального аналізу, провели заходи з контрольованої купівлі пістолета у фігуранта.
«Пістолет «BLOW» 9 мм, що належить до вогнепальної зброї, мав ознаки конструктивних змін, тобто був перероблений продавцем. Одночасно з купівлею оперативники за силової підтримки спецпідрозділів ГУНП провели в помешканні продавця, транспортному засобі та гаражі санкціоновані обшуки. Вилучено: десятки набоїв калібру 9 мм виготовлені кустарним способом, магазини до зброї, пістолети з візуальними ознаками внесених конструктивних змін, інструкції до пістолетів, металеві тиски для внесення конструктивних змін, а також мобільні телефони, банківські картки та інші речові докази, що свідчать про його причетність до злочинної діяльності. Крім того, в квартирі знайдено канабіс та пристрої для куріння наркотичних речовин», - повідомив Юрій Крошко.
33-річний житель Львівщини одразу був затриманий в порядку ст. 208 КПК України і перебуває в ізоляторі тимчасового тримання. Сьогодні йому оголосили підозру за незаконне зберігання та збут вогнепальної зброї. Досудове слідство триває.
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Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.
Нагадаємо, вчора, 13 лютого, його затримали волинські поліцейські в одному з містечок Львівщини.
Напередодні співробітники кримінальної поліції м. Любомль спільно з управлінням карного розшуку ГУНП та волинським управлінням департаменту внутрішньої безпеки, використовуючи можливості відділу кримінального аналізу, провели заходи з контрольованої купівлі пістолета у фігуранта.
«Пістолет «BLOW» 9 мм, що належить до вогнепальної зброї, мав ознаки конструктивних змін, тобто був перероблений продавцем. Одночасно з купівлею оперативники за силової підтримки спецпідрозділів ГУНП провели в помешканні продавця, транспортному засобі та гаражі санкціоновані обшуки. Вилучено: десятки набоїв калібру 9 мм виготовлені кустарним способом, магазини до зброї, пістолети з візуальними ознаками внесених конструктивних змін, інструкції до пістолетів, металеві тиски для внесення конструктивних змін, а також мобільні телефони, банківські картки та інші речові докази, що свідчать про його причетність до злочинної діяльності. Крім того, в квартирі знайдено канабіс та пристрої для куріння наркотичних речовин», - повідомив Юрій Крошко.
33-річний житель Львівщини одразу був затриманий в порядку ст. 208 КПК України і перебуває в ізоляторі тимчасового тримання. Сьогодні йому оголосили підозру за незаконне зберігання та збут вогнепальної зброї. Досудове слідство триває.
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