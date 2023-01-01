На Волині оголосили про підозру торговцю зброєю зі Львівщини





Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.



Нагадаємо, вчора, 13 лютого,



Напередодні співробітники кримінальної поліції м. Любомль спільно з управлінням карного розшуку ГУНП та волинським управлінням департаменту внутрішньої безпеки, використовуючи можливості відділу кримінального аналізу, провели заходи з контрольованої купівлі пістолета у фігуранта.



«Пістолет «BLOW» 9 мм, що належить до вогнепальної зброї, мав ознаки конструктивних змін, тобто був перероблений продавцем. Одночасно з купівлею оперативники за силової підтримки спецпідрозділів ГУНП провели в помешканні продавця, транспортному засобі та гаражі санкціоновані обшуки. Вилучено: десятки набоїв калібру 9 мм виготовлені кустарним способом, магазини до зброї, пістолети з візуальними ознаками внесених конструктивних змін, інструкції до пістолетів, металеві тиски для внесення конструктивних змін, а також мобільні телефони, банківські картки та інші речові докази, що свідчать про його причетність до злочинної діяльності. Крім того, в квартирі знайдено канабіс та пристрої для куріння наркотичних речовин», - повідомив Юрій Крошко.



33-річний житель Львівщини одразу був затриманий в порядку ст. 208 КПК України і перебуває в ізоляторі тимчасового тримання. Сьогодні йому оголосили підозру за незаконне зберігання та збут вогнепальної зброї. Досудове слідство триває.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Зловмиснику зі Львівщини, який незаконно зберігав та збував вогнепальну зброю на Волині, оголосили про підозру.Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.Нагадаємо, вчора, 13 лютого, його затримали волинські поліцейські в одному з містечок Львівщини. Напередодні співробітники кримінальної поліції м. Любомль спільно з управлінням карного розшуку ГУНП та волинським управлінням департаменту внутрішньої безпеки, використовуючи можливості відділу кримінального аналізу, провели заходи з контрольованої купівлі пістолета у фігуранта.«Пістолет «BLOW» 9 мм, що належить до вогнепальної зброї, мав ознаки конструктивних змін, тобто був перероблений продавцем. Одночасно з купівлею оперативники за силової підтримки спецпідрозділів ГУНП провели в помешканні продавця, транспортному засобі та гаражі санкціоновані обшуки. Вилучено: десятки набоїв калібру 9 мм виготовлені кустарним способом, магазини до зброї, пістолети з візуальними ознаками внесених конструктивних змін, інструкції до пістолетів, металеві тиски для внесення конструктивних змін, а також мобільні телефони, банківські картки та інші речові докази, що свідчать про його причетність до злочинної діяльності. Крім того, в квартирі знайдено канабіс та пристрої для куріння наркотичних речовин», - повідомив Юрій Крошко.33-річний житель Львівщини одразу був затриманий в порядку ст. 208 КПК України і перебуває в ізоляторі тимчасового тримання. Сьогодні йому оголосили підозру за незаконне зберігання та збут вогнепальної зброї. Досудове слідство триває.

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