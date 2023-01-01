На Волині оголосили про підозру торговцю зброєю зі Львівщини

На Волині оголосили про підозру торговцю зброєю зі Львівщини
Зловмиснику зі Львівщини, який незаконно зберігав та збував вогнепальну зброю на Волині, оголосили про підозру.

Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.

Нагадаємо, вчора, 13 лютого, його затримали волинські поліцейські в одному з містечок Львівщини.

Напередодні співробітники кримінальної поліції м. Любомль спільно з управлінням карного розшуку ГУНП та волинським управлінням департаменту внутрішньої безпеки, використовуючи можливості відділу кримінального аналізу, провели заходи з контрольованої купівлі пістолета у фігуранта.

«Пістолет «BLOW» 9 мм, що належить до вогнепальної зброї, мав ознаки конструктивних змін, тобто був перероблений продавцем. Одночасно з купівлею оперативники за силової підтримки спецпідрозділів ГУНП провели в помешканні продавця, транспортному засобі та гаражі санкціоновані обшуки. Вилучено: десятки набоїв калібру 9 мм виготовлені кустарним способом, магазини до зброї, пістолети з візуальними ознаками внесених конструктивних змін, інструкції до пістолетів, металеві тиски для внесення конструктивних змін, а також мобільні телефони, банківські картки та інші речові докази, що свідчать про його причетність до злочинної діяльності. Крім того, в квартирі знайдено канабіс та пристрої для куріння наркотичних речовин», - повідомив Юрій Крошко.

33-річний житель Львівщини одразу був затриманий в порядку ст. 208 КПК України і перебуває в ізоляторі тимчасового тримання. Сьогодні йому оголосили підозру за незаконне зберігання та збут вогнепальної зброї. Досудове слідство триває.

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Теги: Львівщина, торгівля зброєю, підозра
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