На Волині житель Львівщини торгував вогнепальною зброєю. ФОТО

Волинські поліцейські затримали жителя Львівської області, який незаконно реалізовував вогнепальну зброю.Про це написав начальник ГУНП у Волинській областіУчора, 13 лютого, в рамках відкритого кримінального провадження за ч.1 ст.263 Кримінального Кодексу України, поліцейські провели оперативну закупку пістолета «BLOW» 9 мм, що належить до вогнепальної зброї. Пістолет мав ознаки конструктивних змін, тобто був перероблений продавцем.Одночасно з купівлею оперативники за силової підтримки спецпідрозділів ГУНП провели в помешканні продавця, транспортному засобі та гаражі санкціоновані обшуки.Вилучили десятки набоїв калібру 9 мм виготовлені кустарним способом, магазини до зброї, пістолети з візуальними ознаками внесених конструктивних змін, інструкції до пістолетів, металеві тиски для внесення конструктивних змін, а також мобільні телефони, банківські картки та інші речові докази, що свідчать про його причетність до злочинної діяльності.Крім того, в квартирі знайшли канабіс та пристрої для куріння наркотичних речовин.33-річний житель Львівщини був затриманий в порядку ст. 208 КПК України і перебуває в ізоляторі тимчасового тримання. Сьогодні йому оголосять підозру за незаконне зберігання та збут вогнепальної зброї.Поліцейські встановили, що діяв він зі спільником: зараз встановлюються всі детальні обставини злочинної схеми.Заходи з контрольованої купівлі пістолета та затримання порушника проводили співробітники кримінальної поліції м. Любомль спільно з управлінням карного розшуку ГУНП та волинським управлінням департаменту внутрішньої безпеки.