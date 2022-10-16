На Волині житель Львівщини торгував вогнепальною зброєю. ФОТО

На Волині житель Львівщини торгував вогнепальною зброєю. ФОТО
Волинські поліцейські затримали жителя Львівської області, який незаконно реалізовував вогнепальну зброю.

Про це написав начальник ГУНП у Волинській області Юрій Крошко.

Учора, 13 лютого, в рамках відкритого кримінального провадження за ч.1 ст.263 Кримінального Кодексу України, поліцейські провели оперативну закупку пістолета «BLOW» 9 мм, що належить до вогнепальної зброї. Пістолет мав ознаки конструктивних змін, тобто був перероблений продавцем.

Одночасно з купівлею оперативники за силової підтримки спецпідрозділів ГУНП провели в помешканні продавця, транспортному засобі та гаражі санкціоновані обшуки.
На Волині житель Львівщини торгував вогнепальною зброєю. ФОТО
На Волині житель Львівщини торгував вогнепальною зброєю. ФОТО

Вилучили десятки набоїв калібру 9 мм виготовлені кустарним способом, магазини до зброї, пістолети з візуальними ознаками внесених конструктивних змін, інструкції до пістолетів, металеві тиски для внесення конструктивних змін, а також мобільні телефони, банківські картки та інші речові докази, що свідчать про його причетність до злочинної діяльності.
На Волині житель Львівщини торгував вогнепальною зброєю. ФОТО

Крім того, в квартирі знайшли канабіс та пристрої для куріння наркотичних речовин.

33-річний житель Львівщини був затриманий в порядку ст. 208 КПК України і перебуває в ізоляторі тимчасового тримання. Сьогодні йому оголосять підозру за незаконне зберігання та збут вогнепальної зброї.
На Волині житель Львівщини торгував вогнепальною зброєю. ФОТО

Поліцейські встановили, що діяв він зі спільником: зараз встановлюються всі детальні обставини злочинної схеми.
На Волині житель Львівщини торгував вогнепальною зброєю. ФОТО


Заходи з контрольованої купівлі пістолета та затримання порушника проводили співробітники кримінальної поліції м. Любомль спільно з управлінням карного розшуку ГУНП та волинським управлінням департаменту внутрішньої безпеки.
На Волині житель Львівщини торгував вогнепальною зброєю. ФОТО
На Волині житель Львівщини торгував вогнепальною зброєю. ФОТО
На Волині житель Львівщини торгував вогнепальною зброєю. ФОТО

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Теги: торгував зброєю, Волинь, Любомль
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