На Ратнівщині відкрили чергову поліцейську станцію. ФОТО

На Ратнівщині відкрили чергову поліцейську станцію. ФОТО
Сьогодні, 14 лютого, на Волині відкрили ще одну поліцейську станцію - у селищі Ратно. Це черговий пункт безпеки в області, до того ж, у дуже потрібному нині місці.

Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.

Участь у відкритті взяли заступник начальника ГУНП у Волинській області Сергій Козак, начальник Ковельського РУП Андрій Литвин, голова Ковельської районної адміністрації Ольга Черен, голова громади Віталій Бірук та представники місцевої поліції.

Службу тут нестимуть два досвідчені поліцейські. До їхньої території обслуговування належать 23 населені пункти, що входять до громади, та центр - селище Ратне, загалом кількість населення сягає понад 23 тисячі мешканців.
На Ратнівщині відкрили чергову поліцейську станцію. ФОТО
На Ратнівщині відкрили чергову поліцейську станцію. ФОТО
На Ратнівщині відкрили чергову поліцейську станцію. ФОТО
На Ратнівщині відкрили чергову поліцейську станцію. ФОТО
На Ратнівщині відкрили чергову поліцейську станцію. ФОТО
На Ратнівщині відкрили чергову поліцейську станцію. ФОТО
На Ратнівщині відкрили чергову поліцейську станцію. ФОТО
На Ратнівщині відкрили чергову поліцейську станцію. ФОТО

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Теги: поліцейська станція, Ратнівщина
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