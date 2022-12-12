На Ратнівщині відкрили чергову поліцейську станцію. ФОТО

Сьогодні, 14 лютого, на Волині відкрили ще одну поліцейську станцію - у селищі Ратно. Це черговий пункт безпеки в області, до того ж, у дуже потрібному нині місці.Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.Участь у відкритті взяли заступник начальника ГУНП у Волинській областіначальник Ковельського РУПголова Ковельської районної адміністрації, голова громадита представники місцевої поліції.Службу тут нестимуть два досвідчені поліцейські. До їхньої території обслуговування належать 23 населені пункти, що входять до громади, та центр - селище Ратне, загалом кількість населення сягає понад 23 тисячі мешканців.