Театральний анонс: що подивитися у Луцьку 17–19 лютого

Свято кохання завертає колесо року в напрямку тепла, цвітіння, весни і наповнює серця передчуттям чогось світлого і красивого.І навіть якщо погода іще повередує, у Волинському академічному обласному українському музично-драматичному театрі імені Тараса Шевченка завжди можна зігрітися мистецтвом!Уже цієї п'ятниці,, на камерній сцені театру – скандально відомаА.Ю. Стрібндерга – драма інакшості у постановці заслуженої артистки УкраїниКупальська ніч зав'язала три долі вузлом жорстокої пристрасті – у боротьбу вступають характери, інтелекти, долі... Лакей, кухарка і графиня: хто переможе, а хто програє? Дізнайтеся вже у цю п'ятницю!Початок –Уже наступного дня,, на великій сцені – класична українська комедія Григорія Квітки-Основ'яненкау постановціНерівносторонній любовний трикутник: красуня, коваль і... Дурень. Хтось точно зайвий, але як піти проти волі батьків, які воліють бачити дочку багатою, а не дружиною коваля-кріпака?Початок –Ранок неділі порадує маленьких глядачів чарівною музичною казкою(музиката, режисер –). На них чекає королівський бал та давно знайома історія про кришталевий черевичок.19 лютого, о 12:00.Вечір того ж дня наповнить магієюЛесі Українки (режисер – заслужений діяч мистецтв України). Глибока і красива вистава дозволить по-новому подивитися на давно відомий сюжет.Початок –Не зволікайте – плануйте мистецькі вечори завчасно, щоби забрати найкращі місця!Або купуйте на сайті