Театральний анонс: що подивитися у Луцьку 17–19 лютого
Сьогодні, 17:00
Свято кохання завертає колесо року в напрямку тепла, цвітіння, весни і наповнює серця передчуттям чогось світлого і красивого.
І навіть якщо погода іще повередує, у Волинському академічному обласному українському музично-драматичному театрі імені Тараса Шевченка завжди можна зігрітися мистецтвом!
Уже цієї п'ятниці, 17 лютого, на камерній сцені театру – скандально відома «Фрекен Жюлі» А.Ю. Стрібндерга – драма інакшості у постановці заслуженої артистки України Світлани Органістої.
Купальська ніч зав'язала три долі вузлом жорстокої пристрасті – у боротьбу вступають характери, інтелекти, долі... Лакей, кухарка і графиня: хто переможе, а хто програє? Дізнайтеся вже у цю п'ятницю!
Початок – о 18:00.
Уже наступного дня, 18 лютого, на великій сцені – класична українська комедія Григорія Квітки-Основ'яненка «Сватання на Гончарівці» у постановці Миколи Яремківа.
Нерівносторонній любовний трикутник: красуня, коваль і... Дурень. Хтось точно зайвий, але як піти проти волі батьків, які воліють бачити дочку багатою, а не дружиною коваля-кріпака?
Початок – о 17:00.
Ранок неділі порадує маленьких глядачів чарівною музичною казкою «Попелюшка» (музика Вікторії Васалатій та Юрія Кондратюка, режисер – Ярослав Ілляшенко). На них чекає королівський бал та давно знайома історія про кришталевий черевичок.
Коли: 19 лютого, о 12:00.
Вечір того ж дня наповнить магією «Лісова пісня» Лесі Українки (режисер – заслужений діяч мистецтв України Віталій Денисенко). Глибока і красива вистава дозволить по-новому подивитися на давно відомий сюжет.
Початок – о 17:00.
Не зволікайте – плануйте мистецькі вечори завчасно, щоби забрати найкращі місця!
Щодо квитків телефонуйте за номером:
0332725460 (каса),
0332725303 (адміністратор).
Або купуйте на сайті karabas.com.
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І навіть якщо погода іще повередує, у Волинському академічному обласному українському музично-драматичному театрі імені Тараса Шевченка завжди можна зігрітися мистецтвом!
Уже цієї п'ятниці, 17 лютого, на камерній сцені театру – скандально відома «Фрекен Жюлі» А.Ю. Стрібндерга – драма інакшості у постановці заслуженої артистки України Світлани Органістої.
Купальська ніч зав'язала три долі вузлом жорстокої пристрасті – у боротьбу вступають характери, інтелекти, долі... Лакей, кухарка і графиня: хто переможе, а хто програє? Дізнайтеся вже у цю п'ятницю!
Початок – о 18:00.
Уже наступного дня, 18 лютого, на великій сцені – класична українська комедія Григорія Квітки-Основ'яненка «Сватання на Гончарівці» у постановці Миколи Яремківа.
Нерівносторонній любовний трикутник: красуня, коваль і... Дурень. Хтось точно зайвий, але як піти проти волі батьків, які воліють бачити дочку багатою, а не дружиною коваля-кріпака?
Початок – о 17:00.
Ранок неділі порадує маленьких глядачів чарівною музичною казкою «Попелюшка» (музика Вікторії Васалатій та Юрія Кондратюка, режисер – Ярослав Ілляшенко). На них чекає королівський бал та давно знайома історія про кришталевий черевичок.
Коли: 19 лютого, о 12:00.
Вечір того ж дня наповнить магією «Лісова пісня» Лесі Українки (режисер – заслужений діяч мистецтв України Віталій Денисенко). Глибока і красива вистава дозволить по-новому подивитися на давно відомий сюжет.
Початок – о 17:00.
Не зволікайте – плануйте мистецькі вечори завчасно, щоби забрати найкращі місця!
Щодо квитків телефонуйте за номером:
0332725460 (каса),
0332725303 (адміністратор).
Або купуйте на сайті karabas.com.
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