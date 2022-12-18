До проєкту «Армія відновлення» у 2023 році залучили 8 безробітних на Волині
Сьогодні, 17:44
Минулого року безробітні Волині долучилися до «Армії відновлення».
Про це повідомили на сторінці обласного центру зайнятості.
Так, 28 охочих виконували роботи з підготовки населених пунктів до оборони: облаштовували оборонні рубежі, блокпости, спостережні пункти. Також укріплювали споруди цивільного захисту. Кошторис цих робіт склав 130,8 тисячі гривень», – поінформувала Алла Куцин. – «Роботи були організовані на території Ратнівської, Заболоттівської, Сераховичівської та Старовижівської селищних рад».
У січні 2023 року до суспільно корисних робіт уже залучили 8 безробітних. Шацька й Заболоттівська селищні ради, а також Прилісненська сільська рада уже завершили роботи оборонного характеру.
У перспективі ще 14 безробітних працюватимуть на суспільно корисних роботах. На це передбачено фінансування у сумі 92,8 тис. грн.
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Про це повідомили на сторінці обласного центру зайнятості.
Так, 28 охочих виконували роботи з підготовки населених пунктів до оборони: облаштовували оборонні рубежі, блокпости, спостережні пункти. Також укріплювали споруди цивільного захисту. Кошторис цих робіт склав 130,8 тисячі гривень», – поінформувала Алла Куцин. – «Роботи були організовані на території Ратнівської, Заболоттівської, Сераховичівської та Старовижівської селищних рад».
У січні 2023 року до суспільно корисних робіт уже залучили 8 безробітних. Шацька й Заболоттівська селищні ради, а також Прилісненська сільська рада уже завершили роботи оборонного характеру.
У перспективі ще 14 безробітних працюватимуть на суспільно корисних роботах. На це передбачено фінансування у сумі 92,8 тис. грн.
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