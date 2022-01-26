У Луцьку рейсовий автобус зіткнувся з легковиком: є постраждалі
Сьогодні, 18:08
На виїзді із Луцька сьогодні в післяобідню пору сталася автопригода – не поділили дорогу рейсовий автобус та легковик. Є постраждалі.
Про це Інформаційному агентству Волинські Новини повідомили очевидці.
З їхніх слів, зіткнулися Volkswagen Passat та рейсовий автобус «Луцьк – Рожище». Внаслідок ДТП є постраждалі.
На місці події працюють медики та поліція.
Як повідомив коментарі виданню ВСН повідомив завідувач центральної оперативної диспетчерської Волинського центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Станіслав Лінік, виклик надходив у село Зміїнець, де маршрутка зіштовхнулася з легковим автомобілем. За попередньою інформацією, п‘ятеро постраждалих, троє з яких госпіталізовано.
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Про це Інформаційному агентству Волинські Новини повідомили очевидці.
З їхніх слів, зіткнулися Volkswagen Passat та рейсовий автобус «Луцьк – Рожище». Внаслідок ДТП є постраждалі.
На місці події працюють медики та поліція.
Як повідомив коментарі виданню ВСН повідомив завідувач центральної оперативної диспетчерської Волинського центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Станіслав Лінік, виклик надходив у село Зміїнець, де маршрутка зіштовхнулася з легковим автомобілем. За попередньою інформацією, п‘ятеро постраждалих, троє з яких госпіталізовано.
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