У Луцьку рейсовий автобус зіткнувся з легковиком: є постраждалі

У Луцьку рейсовий автобус зіткнувся з легковиком: є постраждалі
На виїзді із Луцька сьогодні в післяобідню пору сталася автопригода – не поділили дорогу рейсовий автобус та легковик. Є постраждалі.

Про це Інформаційному агентству Волинські Новини повідомили очевидці.

З їхніх слів, зіткнулися Volkswagen Passat та рейсовий автобус «Луцьк – Рожище». Внаслідок ДТП є постраждалі.

На місці події працюють медики та поліція.

У Луцьку рейсовий автобус зіткнувся з легковиком: є постраждалі


Як повідомив коментарі виданню ВСН повідомив завідувач центральної оперативної диспетчерської Волинського центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Станіслав Лінік, виклик надходив у село Зміїнець, де маршрутка зіштовхнулася з легковим автомобілем. За попередньою інформацією, п‘ятеро постраждалих, троє з яких госпіталізовано.


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Теги: ДТП, Луцьк, автобус
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