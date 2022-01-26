У Луцьку рейсовий автобус зіткнувся з легковиком: є постраждалі





Про це Інформаційному агентству



З їхніх слів, зіткнулися Volkswagen Passat та рейсовий автобус «Луцьк – Рожище». Внаслідок ДТП є постраждалі.



На місці події працюють медики та поліція.







Як повідомив коментарі виданню Станіслав Лінік, виклик надходив у село Зміїнець, де маршрутка зіштовхнулася з легковим автомобілем. За попередньою інформацією, п‘ятеро постраждалих, троє з яких госпіталізовано.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На виїзді із Луцька сьогодні в післяобідню пору сталася автопригода – не поділили дорогу рейсовий автобус та легковик. Є постраждалі.Про це Інформаційному агентству Волинські Новини повідомили очевидці.З їхніх слів, зіткнулися Volkswagen Passat та рейсовий автобус «Луцьк – Рожище». Внаслідок ДТП є постраждалі.На місці події працюють медики та поліція.Як повідомив коментарі виданню ВСН повідомив завідувач центральної оперативної диспетчерської Волинського центру екстреної медичної допомоги та медицини катастрофвиклик надходив у село Зміїнець, де маршрутка зіштовхнулася з легковим автомобілем. За попередньою інформацією, п‘ятеро постраждалих, троє з яких госпіталізовано.

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