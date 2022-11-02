Сьогодні у Луцькому ЦНАПі одружилися сім закоханих пар. ФОТО

Сьогодні у Луцькому ЦНАПі одружилися сім закоханих пар. ФОТО
Сьогодні, 14 лютого, ЦНАП міста Луцька зустрічав закоханих, які вирішили поєднати долю під покровительством Святого Валентина.

Про це повідомили на сторінці установи у фейсбуці.

"Сім пар наречених, попри повітряну тривогу, отримали свідоцтва про шлюб та святкові подарунки - романтичну свічку, солодощі та сервісну картку ЦНАП для позачергового отримання будь-яких адміністративних послуг. Це до тих, що традиційно надаються при зміні прізвища нареченої та реєстрації нового місця проживання. Нам приємно розділяти радісні миті із закоханими - повними віри у щасливе завтра у мирній Україні. Милі пари наповнили ніжністю, романтичністю, теплом і наші душі", - йдеться в повідомленні.
Сьогодні у Луцькому ЦНАПі одружилися сім закоханих пар. ФОТО

Нагадуємо, що ЦНАП міста Луцька пропонує комплексну послугу із укладання шлюбу, видачі свідоцтва про державну реєстрацію шлюбу та обміну паспорта при зміні прізвища. Консультації за адресою: м.Луцьк, вул. Лесі Українки, 35, або тел.:(0332) 777889, 777894
Сьогодні у Луцькому ЦНАПі одружилися сім закоханих пар. ФОТО
Сьогодні у Луцькому ЦНАПі одружилися сім закоханих пар. ФОТО
Сьогодні у Луцькому ЦНАПі одружилися сім закоханих пар. ФОТО
Сьогодні у Луцькому ЦНАПі одружилися сім закоханих пар. ФОТО

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Луцьк, закохані, одруження
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«МОЛИТВА» НЕ ДОПОМОЖЕ: як «невинні» репости грають на руку ворогу
«Не хочу, аби моє призначення пов’язували з участю у війні», – новий головний патрульний Волині
Три мільйони для Сил спеціальних операцій – завдяки кавуванням: як журналіст з Волині збирає гроші для війська
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У Луцьку рейсовий автобус зіткнувся з легковиком: є постраждалі
Сьогодні, 18:08
До проєкту «Армія відновлення» у 2023 році залучили 8 безробітних на Волині
Сьогодні, 17:44
Сьогодні у Луцькому ЦНАПі одружилися сім закоханих пар. ФОТО
Сьогодні, 17:15
Театральний анонс: що подивитися у Луцьку 17–19 лютого
Сьогодні, 17:00
На Волині ціла сім'я захворіла на «свинку»
Сьогодні, 16:52
Схожі новини
У луцькому ЦНАПі одружився військовослужбовець. ФОТО У луцькому ЦНАПі одружився військовослужбовець. ФОТО
02 листопад, 2022, 09:15
Війна коханню не завада: у Луцьку поєднали долі нацгвардієць та його обраниця Війна коханню не завада: у Луцьку поєднали долі нацгвардієць та його обраниця
08 червень, 2022, 10:42
Кохання під час війни: у Луцьку поєднали долі нацгвардієць та його обраниця. ФОТО Кохання під час війни: у Луцьку поєднали долі нацгвардієць та його обраниця. ФОТО
31 травень, 2022, 10:20
Скільки пар у Луцьку одружилося у «магічну» дату 22 лютого. ФОТО Скільки пар у Луцьку одружилося у «магічну» дату 22 лютого. ФОТО
22 лютий, 2022, 15:20
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У матері військовослужбовця з Луцька – цироз печінки: збирають кошти на трансплантацію
Сьогодні, 18:32
 0
У Луцьку рейсовий автобус зіткнувся з легковиком: є постраждалі
Сьогодні, 18:08
 0
До проєкту «Армія відновлення» у 2023 році залучили 8 безробітних на Волині
Сьогодні, 17:44
 0
Сьогодні у Луцькому ЦНАПі одружилися сім закоханих пар. ФОТО
Сьогодні, 17:15
 0
Театральний анонс: що подивитися у Луцьку 17–19 лютого
Сьогодні, 17:00
 0
Медіа
відео
1/8