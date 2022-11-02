Сьогодні у Луцькому ЦНАПі одружилися сім закоханих пар. ФОТО





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"Сім пар наречених, попри повітряну тривогу, отримали свідоцтва про шлюб та святкові подарунки - романтичну свічку, солодощі та сервісну картку ЦНАП для позачергового отримання будь-яких адміністративних послуг. Це до тих, що традиційно надаються при зміні прізвища нареченої та реєстрації нового місця проживання. Нам приємно розділяти радісні миті із закоханими - повними віри у щасливе завтра у мирній Україні. Милі пари наповнили ніжністю, романтичністю, теплом і наші душі", - йдеться в повідомленні.



Нагадуємо, що ЦНАП міста Луцька пропонує комплексну послугу із укладання шлюбу, видачі свідоцтва про державну реєстрацію шлюбу та обміну паспорта при зміні прізвища. Консультації за адресою: м.Луцьк, вул. Лесі Українки, 35, або тел.:(0332) 777889, 777894



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Сьогодні, 14 лютого, ЦНАП міста Луцька зустрічав закоханих, які вирішили поєднати долю під покровительством Святого Валентина.Про це повідомили на сторінці установи у фейсбуці."Сім пар наречених, попри повітряну тривогу, отримали свідоцтва про шлюб та святкові подарунки - романтичну свічку, солодощі та сервісну картку ЦНАП для позачергового отримання будь-яких адміністративних послуг. Це до тих, що традиційно надаються при зміні прізвища нареченої та реєстрації нового місця проживання. Нам приємно розділяти радісні миті із закоханими - повними віри у щасливе завтра у мирній Україні. Милі пари наповнили ніжністю, романтичністю, теплом і наші душі", - йдеться в повідомленні.Нагадуємо, що ЦНАП міста Луцька пропонує комплексну послугу із укладання шлюбу, видачі свідоцтва про державну реєстрацію шлюбу та обміну паспорта при зміні прізвища. Консультації за адресою: м.Луцьк, вул. Лесі Українки, 35, або тел.:(0332) 777889, 777894

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