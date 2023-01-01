На Волині ціла сім'я захворіла на «свинку»

На Волині ціла сім'я захворіла на «свинку»
На Волині зареєстрували епідускладнення з епідемічного паротиту. В одній родині зареєстровано 6 випадків цього захворювання, в тому числі 5 – серед дітей.

Про це повідомили у ДУ "Волинський обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ України".

Хвороба протікає у середній формі важкості.

Лікарі-епідеміологи структурних підрозділів ДУ «Волинський ОЦКПХ МОЗ» провели протиепідемічні заходи у вогнищах, встановили коло контактних, вивчили їх вакцинальний статус, надали рекомендації щодо організації проведення протиепідемічних заходів з метою локалізації та недопущення поширення хвороби.

У Волинській області протягом останніх 10 років реєструвалася спорадична захворюваність на епідемічний паротит, захворіло 54 особи. Найбільше реєструвалося в 2014 році - 17 випадків, найменше у 2018-2019 роках - по 2 випадки.

Довідково:

Епідемічний паротит, за характерну клінічну картину в народі називають «свинкою». Найчастіше захворювання трапляється в дитячому чи підлітковому віці. Викликане параміксовірусом, воно є не настільки заразним, як вітрянка чи кір, але ще більш небезпечним, бо вражає залозисту тканину та викликає її збільшення. Саме тому характерним симптомом є виражений набряк привушних залоз та зміна зовнішнього вигляду людини, що і спричинило виникнення народної назви.

Захворювання супроводжується гарячкою, загальною інтоксикацією, ураженням слинних, а іноді статевих, молочних та підшлункової залоз, центральної нервової системи.

Джерело інфекції - хвора людина, яка виділяє збудника епідемічного паротиту зі слиною і носовим секретом. Також збудник виділяється з сечею. Заразити можна повітряно-крапельним шляхом та через предмети побуту (посуд, рушник, іграшки), які забруднені виділеннями хворого. Сприйнятливість до захворювання дуже висока.

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Теги: паротити, свинка, Волинь
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