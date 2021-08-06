У матері військовослужбовця з Луцька – цироз печінки: збирають кошти на трансплантацію

У матері військовослужбовця з Луцька – цироз печінки: збирають кошти на трансплантацію
У 42-річної лучанки Вероніки Романюк діагностували цироз печінки, асоційований із вірусним гепатитом С. Єдиний варіант лікування – трансплантація печінки.

Про це пише Інформаційне агентство Волиньські новини.

Як розповів цивільний чоловік жінки Володимир Логунов, багатопрофільна клініка «Оберіг», що в Києві, погодилася зробити операцію його коханій. Вартість оперативного втручання оплачує держава, однак на підготовку хворої та донора до операції, а також на післяопераційну реабілітацію потрібно 400 тисяч гривень.

«Вартість життя гарної жінки та люблячої матері становить 400 тисяч гривень. Самотужки ми не можемо зібрати таку суму. Вероніка вже впадала в кому, тому наступної можливості, напевно, і не буде. Благаю, допоможіть… Син Вероніки, 18-річний Вадим, боронить нашу країну і вона дуже хоче відсвяткувати разом із ним нашу з вами перемогу. На жаль, час працює проти неї», – зазначив Володимир Логунов.

Переказати кошти на лікування Вероніки Романюк можна за реквізитами:

4731219617509983 (ПриватБанк, Логунов Володимир Олександрович).
У матері військовослужбовця з Луцька – цироз печінки: збирають кошти на трансплантацію
У матері військовослужбовця з Луцька – цироз печінки: збирають кошти на трансплантацію
У матері військовослужбовця з Луцька – цироз печінки: збирають кошти на трансплантацію

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Теги: цироз печінки, трансплантація, допомога
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