У матері військовослужбовця з Луцька – цироз печінки: збирають кошти на трансплантацію
Сьогодні, 18:32
У 42-річної лучанки Вероніки Романюк діагностували цироз печінки, асоційований із вірусним гепатитом С. Єдиний варіант лікування – трансплантація печінки.
Про це пише Інформаційне агентство Волиньські новини.
Як розповів цивільний чоловік жінки Володимир Логунов, багатопрофільна клініка «Оберіг», що в Києві, погодилася зробити операцію його коханій. Вартість оперативного втручання оплачує держава, однак на підготовку хворої та донора до операції, а також на післяопераційну реабілітацію потрібно 400 тисяч гривень.
«Вартість життя гарної жінки та люблячої матері становить 400 тисяч гривень. Самотужки ми не можемо зібрати таку суму. Вероніка вже впадала в кому, тому наступної можливості, напевно, і не буде. Благаю, допоможіть… Син Вероніки, 18-річний Вадим, боронить нашу країну і вона дуже хоче відсвяткувати разом із ним нашу з вами перемогу. На жаль, час працює проти неї», – зазначив Володимир Логунов.
Переказати кошти на лікування Вероніки Романюк можна за реквізитами:
4731219617509983 (ПриватБанк, Логунов Володимир Олександрович).
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це пише Інформаційне агентство Волиньські новини.
Як розповів цивільний чоловік жінки Володимир Логунов, багатопрофільна клініка «Оберіг», що в Києві, погодилася зробити операцію його коханій. Вартість оперативного втручання оплачує держава, однак на підготовку хворої та донора до операції, а також на післяопераційну реабілітацію потрібно 400 тисяч гривень.
«Вартість життя гарної жінки та люблячої матері становить 400 тисяч гривень. Самотужки ми не можемо зібрати таку суму. Вероніка вже впадала в кому, тому наступної можливості, напевно, і не буде. Благаю, допоможіть… Син Вероніки, 18-річний Вадим, боронить нашу країну і вона дуже хоче відсвяткувати разом із ним нашу з вами перемогу. На жаль, час працює проти неї», – зазначив Володимир Логунов.
Переказати кошти на лікування Вероніки Романюк можна за реквізитами:
4731219617509983 (ПриватБанк, Логунов Володимир Олександрович).
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
У матері військовослужбовця з Луцька – цироз печінки: збирають кошти на трансплантацію
Сьогодні, 18:32
У Луцьку рейсовий автобус зіткнувся з легковиком: є постраждалі
Сьогодні, 18:08
Сьогодні у Луцькому ЦНАПі одружилися сім закоханих пар. ФОТО
Сьогодні, 17:15
Театральний анонс: що подивитися у Луцьку 17–19 лютого
Сьогодні, 17:00
Медіа