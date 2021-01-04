8 волинян будуть рік отримувати державні стипендії

Кабмін призначив стипендії видатним спортсменам, тренерам та діячам фізичної культури і спорту на 2023 рік. Серед них – 8 представників спортивної галузі Волині.Про це повідомили у Волинській ОВА.Зазначається, восьмеро волинян-заслужених діячів фізичної культури будуть отримувати державну стипендію:– заслужений тренер України з пауерліфтингу серед спортсменів з інвалідністю;– заслужений працівник фізичної культури і спорту, нагороджений Почесною грамотою Кабінету Міністрів України;– відмінник освіти України, заслужений працівник фізичної культури і спорту України, ветеран праці;– майстер спорту СРСР з боксу, заслужений працівник фізичної культури і спорту України;– заслужений працівник фізичної культури і спорту України, заступник директора Волинської обласної дитячо-юнацької спортивної школи для осіб з інвалідністю;– майстер спорту України з фехтування на візках, майстер спорту України міжнародного класу з фехтування на візках, заслужений майстру спорту України з фехтування на візках;– заслужений тренер України з веслування на байдарках і каное, заслужений працівник фізичної культури і спорту України;– заслужений працівник фізичної культури і спорту України, заступник начальника Волинського регіонального центру з фізичної культури і спорту осіб з інвалідністю «Інваспорт».«Щиро вітаємо стипендіатів та зичимо сил, наснаги та міцного здоров’я. Дякуємо за гідне продовження традицій з виховання вольової, фізично загартованої та здорової молоді. Хай Ваш приклад буде поштовхом для розвитку фізичної культури і спорту!» - звертаються у ОВА.