8 волинян будуть рік отримувати державні стипендії
Сьогодні, 19:22
Кабмін призначив стипендії видатним спортсменам, тренерам та діячам фізичної культури і спорту на 2023 рік. Серед них – 8 представників спортивної галузі Волині.
Про це повідомили у Волинській ОВА.
Зазначається, восьмеро волинян-заслужених діячів фізичної культури будуть отримувати державну стипендію:
Валерій Дружинович – заслужений тренер України з пауерліфтингу серед спортсменів з інвалідністю;
Анатолій Кліш – заслужений працівник фізичної культури і спорту, нагороджений Почесною грамотою Кабінету Міністрів України;
Володимир Новосад – відмінник освіти України, заслужений працівник фізичної культури і спорту України, ветеран праці;
Василь Рибаков – майстер спорту СРСР з боксу, заслужений працівник фізичної культури і спорту України;
Оксана Рожок – заслужений працівник фізичної культури і спорту України, заступник директора Волинської обласної дитячо-юнацької спортивної школи для осіб з інвалідністю;
Олексій Сундієв – майстер спорту України з фехтування на візках, майстер спорту України міжнародного класу з фехтування на візках, заслужений майстру спорту України з фехтування на візках;
Тарас Шевченко – заслужений тренер України з веслування на байдарках і каное, заслужений працівник фізичної культури і спорту України;
Василь Шевчук – заслужений працівник фізичної культури і спорту України, заступник начальника Волинського регіонального центру з фізичної культури і спорту осіб з інвалідністю «Інваспорт».
«Щиро вітаємо стипендіатів та зичимо сил, наснаги та міцного здоров’я. Дякуємо за гідне продовження традицій з виховання вольової, фізично загартованої та здорової молоді. Хай Ваш приклад буде поштовхом для розвитку фізичної культури і спорту!» - звертаються у ОВА.
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Про це повідомили у Волинській ОВА.
Зазначається, восьмеро волинян-заслужених діячів фізичної культури будуть отримувати державну стипендію:
Валерій Дружинович – заслужений тренер України з пауерліфтингу серед спортсменів з інвалідністю;
Анатолій Кліш – заслужений працівник фізичної культури і спорту, нагороджений Почесною грамотою Кабінету Міністрів України;
Володимир Новосад – відмінник освіти України, заслужений працівник фізичної культури і спорту України, ветеран праці;
Василь Рибаков – майстер спорту СРСР з боксу, заслужений працівник фізичної культури і спорту України;
Оксана Рожок – заслужений працівник фізичної культури і спорту України, заступник директора Волинської обласної дитячо-юнацької спортивної школи для осіб з інвалідністю;
Олексій Сундієв – майстер спорту України з фехтування на візках, майстер спорту України міжнародного класу з фехтування на візках, заслужений майстру спорту України з фехтування на візках;
Тарас Шевченко – заслужений тренер України з веслування на байдарках і каное, заслужений працівник фізичної культури і спорту України;
Василь Шевчук – заслужений працівник фізичної культури і спорту України, заступник начальника Волинського регіонального центру з фізичної культури і спорту осіб з інвалідністю «Інваспорт».
«Щиро вітаємо стипендіатів та зичимо сил, наснаги та міцного здоров’я. Дякуємо за гідне продовження традицій з виховання вольової, фізично загартованої та здорової молоді. Хай Ваш приклад буде поштовхом для розвитку фізичної культури і спорту!» - звертаються у ОВА.
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