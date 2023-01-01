Погода у Луцьку та Волинській області на завтра, 15 лютого





Про це повідомили у Волинському обласному центрі з гідрометеорології.



Вітер західний, 7-12 м/с. Температура вночі 2-7° морозу, вдень 1-6° тепла.



За даними Sinoptik, у цілому у Луцьку погода очікується хмарна, лише ненадовго день порадує нас ясним небом. Без опадів.



Температура повітря в обласному центрі коливатиметься від -3° до +4°.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У середу, 15 лютого, на Волині очікується мінлива хмарність, без істотних опадів. На дорогах - ожеледиця.Про це повідомили у Волинському обласному центрі з гідрометеорології.Вітер західний, 7-12 м/с. Температура вночі 2-7° морозу, вдень 1-6° тепла.За даними Sinoptik, у цілому у Луцьку погода очікується хмарна, лише ненадовго день порадує нас ясним небом. Без опадів.Температура повітря в обласному центрі коливатиметься від -3° до +4°.

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