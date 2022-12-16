На Волині в День закоханих побралися 50 пар. ФОТО
Сьогодні, 20:21
У день усіх закоханих у Волинській області 50 пар стали офіційно чоловіком і дружиною. Серед закоханих 12 військових. Минулоріч у цей день Волинь поповнилася 16 новими подружжями.
Про це повідомляють у Волинські ОВА.
До слова, 14 лютого 2023 року в області окремі відділи ДРАЦС працюють до 20:00. А саме:
у Луцьку, за адресою просп. Соборності, 18,
у Ковелі, вул. Кармелюка, 4,
у Володимирі, вул. Івана Франка, 2а.
До речі, Західне міжрегіональне управління Міністерства юстиції повідомило, що Волинь – серед лідерів за кількістю охочих побратися саме у день закоханих.
Як відомо, 14 лютого в ЦНАПі міста Луцька поєднати долі вирішили 7 пар закоханих.
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Про це повідомляють у Волинські ОВА.
До слова, 14 лютого 2023 року в області окремі відділи ДРАЦС працюють до 20:00. А саме:
у Луцьку, за адресою просп. Соборності, 18,
у Ковелі, вул. Кармелюка, 4,
у Володимирі, вул. Івана Франка, 2а.
До речі, Західне міжрегіональне управління Міністерства юстиції повідомило, що Волинь – серед лідерів за кількістю охочих побратися саме у день закоханих.
Як відомо, 14 лютого в ЦНАПі міста Луцька поєднати долі вирішили 7 пар закоханих.
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