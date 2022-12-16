На Волині в День закоханих побралися 50 пар. ФОТО

На Волині в День закоханих побралися 50 пар. ФОТО
У день усіх закоханих у Волинській області 50 пар стали офіційно чоловіком і дружиною. Серед закоханих 12 військових. Минулоріч у цей день Волинь поповнилася 16 новими подружжями.

Про це повідомляють у Волинські ОВА.

До слова, 14 лютого 2023 року в області окремі відділи ДРАЦС працюють до 20:00. А саме:

у Луцьку, за адресою просп. Соборності, 18,
у Ковелі, вул. Кармелюка, 4,
у Володимирі, вул. Івана Франка, 2а.


До речі, Західне міжрегіональне управління Міністерства юстиції повідомило, що Волинь – серед лідерів за кількістю охочих побратися саме у день закоханих.

Як відомо, 14 лютого в ЦНАПі міста Луцька поєднати долі вирішили 7 пар закоханих.

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Теги: Волинь, одруження
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