На Волині в День закоханих побралися 50 пар. ФОТО

У день усіх закоханих у Волинській області 50 пар стали офіційно чоловіком і дружиною. Серед закоханих 12 військових. Минулоріч у цей день Волинь поповнилася 16 новими подружжями.Про це повідомляють у Волинські ОВА.До слова, 14 лютого 2023 року в області окремі відділи ДРАЦС працюють до 20:00. А саме:у Луцьку, за адресою просп. Соборності, 18,у Ковелі, вул. Кармелюка, 4,у Володимирі, вул. Івана Франка, 2а.До речі, Західне міжрегіональне управління Міністерства юстиції повідомило, що Волинь – серед лідерів за кількістю охочих побратися саме у день закоханих.Як відомо,