15 лютого на Волині не відключатимуть світла

НЕК «Укренерго» не встановлювало ліміт споживання електричної енергії на території Волинської області на середу, 15 лютого.Про це повідомляють у ПрАТ "Волиньобленерго".Графіки погодинного відключення електроенергії можуть бути застосовані лише у разі зміни НЕК «Укренерго» лімітів потужності на Волинь у певні години протягом дня з метою збалансування об‘єднаної енергосистеми України аби не допустити аварій на обладнанні.Енергетики радять слідкувати за оновленнями - уся актуальна та доступна інформація оперативно публікується на офіційному веб-сайті компанії energy.volyn.ua, сторінці Facebook та Теlegram