15 лютого на Волині не відключатимуть світла

15 лютого на Волині не відключатимуть світла
НЕК «Укренерго» не встановлювало ліміт споживання електричної енергії на території Волинської області на середу, 15 лютого.

Про це повідомляють у ПрАТ "Волиньобленерго".

Графіки погодинного відключення електроенергії можуть бути застосовані лише у разі зміни НЕК «Укренерго» лімітів потужності на Волинь у певні години протягом дня з метою збалансування об‘єднаної енергосистеми України аби не допустити аварій на обладнанні.

Енергетики радять слідкувати за оновленнями - уся актуальна та доступна інформація оперативно публікується на офіційному веб-сайті компанії energy.volyn.ua, сторінці Facebook та Теlegram

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Волинь, Волиньобленерго, відключення світла
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«МОЛИТВА» НЕ ДОПОМОЖЕ: як «невинні» репости грають на руку ворогу
«Не хочу, аби моє призначення пов’язували з участю у війні», – новий головний патрульний Волині
Три мільйони для Сил спеціальних операцій – завдяки кавуванням: як журналіст з Волині збирає гроші для війська
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У парках Луцька поліцію можна викликати без телефону спеціальними кнопками. ВІДЕО
Сьогодні, 22:57
15 лютого на Волині не відключатимуть світла
Сьогодні, 22:13
Волинські прикордонники отримали польові кухні зі Швеції
Сьогодні, 21:36
На Волині в День закоханих побралися 50 пар. ФОТО
Сьогодні, 20:21
Погода у Луцьку та Волинській області на завтра, 15 лютого
Сьогодні, 20:00
Схожі новини
Де у Луцьку та на Волині відключатимуть світло 9 лютого Де у Луцьку та на Волині відключатимуть світло 9 лютого
08 лютий, 22:18
Коли і де на Волині вимикатимуть світло 20 січня Коли і де на Волині вимикатимуть світло 20 січня
19 січень, 22:26
Де і коли на Волині відключатимуть світло 7 лютого Де і коли на Волині відключатимуть світло 7 лютого
06 лютий, 23:02
В Україні менше відключатимуть світло В Україні менше відключатимуть світло
05 лютий, 08:12
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У парках Луцька поліцію можна викликати без телефону спеціальними кнопками. ВІДЕО
Сьогодні, 22:57
 0
15 лютого на Волині не відключатимуть світла
Сьогодні, 22:13
 0
Волинські прикордонники отримали польові кухні зі Швеції
Сьогодні, 21:36
 0
На Волині в День закоханих побралися 50 пар. ФОТО
Сьогодні, 20:21
 0
Погода у Луцьку та Волинській області на завтра, 15 лютого
Сьогодні, 20:00
 0
Медіа
відео
1/8