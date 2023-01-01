15 лютого на Волині не відключатимуть світла
Сьогодні, 22:13
НЕК «Укренерго» не встановлювало ліміт споживання електричної енергії на території Волинської області на середу, 15 лютого.
Про це повідомляють у ПрАТ "Волиньобленерго".
Графіки погодинного відключення електроенергії можуть бути застосовані лише у разі зміни НЕК «Укренерго» лімітів потужності на Волинь у певні години протягом дня з метою збалансування об‘єднаної енергосистеми України аби не допустити аварій на обладнанні.
Енергетики радять слідкувати за оновленнями - уся актуальна та доступна інформація оперативно публікується на офіційному веб-сайті компанії energy.volyn.ua, сторінці Facebook та Теlegram
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Про це повідомляють у ПрАТ "Волиньобленерго".
Графіки погодинного відключення електроенергії можуть бути застосовані лише у разі зміни НЕК «Укренерго» лімітів потужності на Волинь у певні години протягом дня з метою збалансування об‘єднаної енергосистеми України аби не допустити аварій на обладнанні.
Енергетики радять слідкувати за оновленнями - уся актуальна та доступна інформація оперативно публікується на офіційному веб-сайті компанії energy.volyn.ua, сторінці Facebook та Теlegram
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