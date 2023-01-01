Добрі новини від ВолиньPost за 14 лютого

У день Валентина ‒ про кохання! Розповідатимемо про нього у традиційній добірці дійсно добрих новин. Отож,, ми писали про таке:Днями військовослужбовці окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого знищили гелікоптер противника Мі-24. Уразити ворожий гвинтокрил вдалося у досить нетиповий для цього виду цілей спосіб — за допомогою самохідної артилерії, яка миттєво відреагувала на інформацію аеророзвідників щодо виявлення місця посадки ворожого гелікоптера з десантом. Розрахунок аеророзвідників складається з двох військовослужбовців —та«Після команди «Постріл», очікування… А в голові крутиться: ну давайте, давайте — влучте, і зараз буде все класно. Коли є точне влучання, звісно радіємо. Ми — це очі, ми корегуємо і допомагаємо. Налагодити досконалу взаємодію — це найголовніше», — говорить Тетяна.Росія у війні проти України втратила понад 139 тисяч військових. Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 14.02.23 орієнтовно склали:особового складу – близько 139 080 (+740) осіб,танків – 3 286 (+3) од,бойових броньованих машин – 6 500 (+8) од,артилерійських систем – 2 299 (+9) од,РСЗВ – 466 (+1) од,засобів ППО – 234 (+0) од,літаків – 298 (+2) од,гелікоптерів – 286 (+0) од,БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2 011 (+4) од,крилатих ракет – 857 (+0) од,кораблів/катерів – 18 (+0) од,автомобільної техніки та автоцистерн – 5 155 (+5) од,спеціальної техніки – 218 (+1) од.Режисеропікується напрямком "Відбудова України". Під час візиту він зробив перший внесок на відбудову зруйнованої багатоповерхівки в Ірпені. Крім того, у січні він передав 125 тис. євро на відбудову лікарні в Ізюмі до Фундації Олени Зеленської, ці гроші він зібрав для України, влаштувавши благодійний аукціон."Україна — не чужа для мене країна. Моя бабуся народилася у місті Ковель. Крім того, коли я працював над фільмом "Пошук", який частково знімався у Грузії, мені вдалося попрацювати з кількома акторами з України. Людині дуже важливо знати своє коріння", — розповів режисер.одружені вже 26 років і служать у Національній гвардії майже стільки ж – по 25. Вони познайомилися на танцях, коли лучанка Олена приїхала у мамине рідне село. Звідти родом і Віктор. Невдовзі одружилися, мають сина.Олена долучилася до лав Нацгвардії у 1997 році за порадою тата-військового – стала радисткою. Сьогодні вона – досвідчений зв’язківець:«У моїй роботі головне – точність, уважність, пунктуальність. Отримані телеграми слід вчасно довести до виконавців. Якщо військовий підрозділ – це організм, то зв’язок можна порівняти з нервовою системою, яка регулює всі процеси».Небагатослівну Олену доповнює Віктор, який любить розповідати історії з життя.Свято кохання завертає колесо року в напрямку тепла, цвітіння, весни і наповнює серця передчуттям чогось світлого і красивого.І навіть якщо погода іще повередує, у Волинському академічному обласному українському музично-драматичному театрі імені Тараса Шевченка завжди можна зігрітися мистецтвом!"Сім пар наречених, попри повітряну тривогу, отримали свідоцтва про шлюб та святкові подарунки - романтичну свічку, солодощі та сервісну картку ЦНАП для позачергового отримання будь-яких адміністративних послуг. Це до тих, що традиційно надаються при зміні прізвища нареченої та реєстрації нового місця проживання. Нам приємно розділяти радісні миті із закоханими - повними віри у щасливе завтра у мирній Україні. Милі пари наповнили ніжністю, романтичністю, теплом і наші душі", - йдеться в повідомленні ЦНАП у фейсбуці.Минулого року безробітні Волині долучилися до «Армії відновлення».Кабмін призначив стипендії видатним спортсменам, тренерам та діячам фізичної культури і спорту на 2023 рік. Серед них – 8 представників спортивної галузі Волині.У день усіх закоханих у Волинській області 50 пар стали офіційно чоловіком і дружиною. Серед закоханих 12 військових. Минулоріч у цей день Волинь поповнилася 16 новими подружжями.