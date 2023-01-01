Добрі новини від ВолиньPost за 14 лютого
14 лютий, 23:34
У день Валентина ‒ про кохання! Розповідатимемо про нього у традиційній добірці дійсно добрих новин. Отож, 14 лютого, ми писали про таке:
Воїни волинської бригади розповіли, як збили ворожий гелікоптер МІ-24
Днями військовослужбовці окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого знищили гелікоптер противника Мі-24. Уразити ворожий гвинтокрил вдалося у досить нетиповий для цього виду цілей спосіб — за допомогою самохідної артилерії, яка миттєво відреагувала на інформацію аеророзвідників щодо виявлення місця посадки ворожого гелікоптера з десантом. Розрахунок аеророзвідників складається з двох військовослужбовців — Віктора та Тетяни.
«Після команди «Постріл», очікування… А в голові крутиться: ну давайте, давайте — влучте, і зараз буде все класно. Коли є точне влучання, звісно радіємо. Ми — це очі, ми корегуємо і допомагаємо. Налагодити досконалу взаємодію — це найголовніше», — говорить Тетяна.
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Українські захисники вже знищили понад 139 тисяч загарбників
Росія у війні проти України втратила понад 139 тисяч військових. Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 14.02.23 орієнтовно склали:
особового складу – близько 139 080 (+740) осіб,
танків – 3 286 (+3) од,
бойових броньованих машин – 6 500 (+8) од,
артилерійських систем – 2 299 (+9) од,
РСЗВ – 466 (+1) од,
засобів ППО – 234 (+0) од,
літаків – 298 (+2) од,
гелікоптерів – 286 (+0) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2 011 (+4) од,
крилатих ракет – 857 (+0) од,
кораблів/катерів – 18 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн – 5 155 (+5) од,
спеціальної техніки – 218 (+1) од.
Бабуся французького кінорежисера, у якого 10 номінацій на премію «Оскар», родом з Ковеля
Режисер Мішель Хазанавічус опікується напрямком "Відбудова України". Під час візиту він зробив перший внесок на відбудову зруйнованої багатоповерхівки в Ірпені. Крім того, у січні він передав 125 тис. євро на відбудову лікарні в Ізюмі до Фундації Олени Зеленської, ці гроші він зібрав для України, влаштувавши благодійний аукціон.
"Україна — не чужа для мене країна. Моя бабуся народилася у місті Ковель. Крім того, коли я працював над фільмом "Пошук", який частково знімався у Грузії, мені вдалося попрацювати з кількома акторами з України. Людині дуже важливо знати своє коріння", — розповів режисер.
Подружжя з Волині 25 років служать у Нацгвардії
Віктор і Олена одружені вже 26 років і служать у Національній гвардії майже стільки ж – по 25. Вони познайомилися на танцях, коли лучанка Олена приїхала у мамине рідне село. Звідти родом і Віктор. Невдовзі одружилися, мають сина.
Олена долучилася до лав Нацгвардії у 1997 році за порадою тата-військового – стала радисткою. Сьогодні вона – досвідчений зв’язківець:
«У моїй роботі головне – точність, уважність, пунктуальність. Отримані телеграми слід вчасно довести до виконавців. Якщо військовий підрозділ – це організм, то зв’язок можна порівняти з нервовою системою, яка регулює всі процеси».
Небагатослівну Олену доповнює Віктор, який любить розповідати історії з життя.
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Театральний анонс: що подивитися у Луцьку 17–19 лютого
Свято кохання завертає колесо року в напрямку тепла, цвітіння, весни і наповнює серця передчуттям чогось світлого і красивого.
І навіть якщо погода іще повередує, у Волинському академічному обласному українському музично-драматичному театрі імені Тараса Шевченка завжди можна зігрітися мистецтвом!
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Сьогодні у Луцькому ЦНАПі одружилися сім закоханих пар. ФОТО
"Сім пар наречених, попри повітряну тривогу, отримали свідоцтва про шлюб та святкові подарунки - романтичну свічку, солодощі та сервісну картку ЦНАП для позачергового отримання будь-яких адміністративних послуг. Це до тих, що традиційно надаються при зміні прізвища нареченої та реєстрації нового місця проживання. Нам приємно розділяти радісні миті із закоханими - повними віри у щасливе завтра у мирній Україні. Милі пари наповнили ніжністю, романтичністю, теплом і наші душі", - йдеться в повідомленні ЦНАП у фейсбуці.
До проєкту «Армія відновлення» у 2023 році залучили 8 безробітних на Волині
Минулого року безробітні Волині долучилися до «Армії відновлення».
8 волинян будуть рік отримувати державні стипендії
Кабмін призначив стипендії видатним спортсменам, тренерам та діячам фізичної культури і спорту на 2023 рік. Серед них – 8 представників спортивної галузі Волині.
На Волині в День закоханих побралися 50 пар. ФОТО
У день усіх закоханих у Волинській області 50 пар стали офіційно чоловіком і дружиною. Серед закоханих 12 військових. Минулоріч у цей день Волинь поповнилася 16 новими подружжями.
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Воїни волинської бригади розповіли, як збили ворожий гелікоптер МІ-24
Днями військовослужбовці окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого знищили гелікоптер противника Мі-24. Уразити ворожий гвинтокрил вдалося у досить нетиповий для цього виду цілей спосіб — за допомогою самохідної артилерії, яка миттєво відреагувала на інформацію аеророзвідників щодо виявлення місця посадки ворожого гелікоптера з десантом. Розрахунок аеророзвідників складається з двох військовослужбовців — Віктора та Тетяни.
«Після команди «Постріл», очікування… А в голові крутиться: ну давайте, давайте — влучте, і зараз буде все класно. Коли є точне влучання, звісно радіємо. Ми — це очі, ми корегуємо і допомагаємо. Налагодити досконалу взаємодію — це найголовніше», — говорить Тетяна.
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Українські захисники вже знищили понад 139 тисяч загарбників
Росія у війні проти України втратила понад 139 тисяч військових. Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 14.02.23 орієнтовно склали:
особового складу – близько 139 080 (+740) осіб,
танків – 3 286 (+3) од,
бойових броньованих машин – 6 500 (+8) од,
артилерійських систем – 2 299 (+9) од,
РСЗВ – 466 (+1) од,
засобів ППО – 234 (+0) од,
літаків – 298 (+2) од,
гелікоптерів – 286 (+0) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2 011 (+4) од,
крилатих ракет – 857 (+0) од,
кораблів/катерів – 18 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн – 5 155 (+5) од,
спеціальної техніки – 218 (+1) од.
Бабуся французького кінорежисера, у якого 10 номінацій на премію «Оскар», родом з Ковеля
Режисер Мішель Хазанавічус опікується напрямком "Відбудова України". Під час візиту він зробив перший внесок на відбудову зруйнованої багатоповерхівки в Ірпені. Крім того, у січні він передав 125 тис. євро на відбудову лікарні в Ізюмі до Фундації Олени Зеленської, ці гроші він зібрав для України, влаштувавши благодійний аукціон.
"Україна — не чужа для мене країна. Моя бабуся народилася у місті Ковель. Крім того, коли я працював над фільмом "Пошук", який частково знімався у Грузії, мені вдалося попрацювати з кількома акторами з України. Людині дуже важливо знати своє коріння", — розповів режисер.
Подружжя з Волині 25 років служать у Нацгвардії
Віктор і Олена одружені вже 26 років і служать у Національній гвардії майже стільки ж – по 25. Вони познайомилися на танцях, коли лучанка Олена приїхала у мамине рідне село. Звідти родом і Віктор. Невдовзі одружилися, мають сина.
Олена долучилася до лав Нацгвардії у 1997 році за порадою тата-військового – стала радисткою. Сьогодні вона – досвідчений зв’язківець:
«У моїй роботі головне – точність, уважність, пунктуальність. Отримані телеграми слід вчасно довести до виконавців. Якщо військовий підрозділ – це організм, то зв’язок можна порівняти з нервовою системою, яка регулює всі процеси».
Небагатослівну Олену доповнює Віктор, який любить розповідати історії з життя.
Аби прочитати повністю, натисніть на заголовок
Театральний анонс: що подивитися у Луцьку 17–19 лютого
Свято кохання завертає колесо року в напрямку тепла, цвітіння, весни і наповнює серця передчуттям чогось світлого і красивого.
І навіть якщо погода іще повередує, у Волинському академічному обласному українському музично-драматичному театрі імені Тараса Шевченка завжди можна зігрітися мистецтвом!
Натисніть на заголовок, аби ознайомитися з актуальними виставами
Сьогодні у Луцькому ЦНАПі одружилися сім закоханих пар. ФОТО
"Сім пар наречених, попри повітряну тривогу, отримали свідоцтва про шлюб та святкові подарунки - романтичну свічку, солодощі та сервісну картку ЦНАП для позачергового отримання будь-яких адміністративних послуг. Це до тих, що традиційно надаються при зміні прізвища нареченої та реєстрації нового місця проживання. Нам приємно розділяти радісні миті із закоханими - повними віри у щасливе завтра у мирній Україні. Милі пари наповнили ніжністю, романтичністю, теплом і наші душі", - йдеться в повідомленні ЦНАП у фейсбуці.
До проєкту «Армія відновлення» у 2023 році залучили 8 безробітних на Волині
Минулого року безробітні Волині долучилися до «Армії відновлення».
8 волинян будуть рік отримувати державні стипендії
Кабмін призначив стипендії видатним спортсменам, тренерам та діячам фізичної культури і спорту на 2023 рік. Серед них – 8 представників спортивної галузі Волині.
На Волині в День закоханих побралися 50 пар. ФОТО
У день усіх закоханих у Волинській області 50 пар стали офіційно чоловіком і дружиною. Серед закоханих 12 військових. Минулоріч у цей день Волинь поповнилася 16 новими подружжями.
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