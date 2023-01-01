Українські захисники вже знищили понад 139 тисяч загарбників
Сьогодні, 09:10
Росія у війні проти України втратила понад 139 тисяч військових.
Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 14.02.23 орієнтовно склали:
особового складу – близько 139 080 (+740) осіб ліквідовано,
танків – 3 286 (+3) од,
бойових броньованих машин – 6 500 (+8) од,
артилерійських систем – 2 299 (+9) од,
РСЗВ – 466 (+1) од,
засобів ППО – 234 (+0) од,
літаків – 298 (+2) од,
гелікоптерів – 286 (+0) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2 011 (+4) од,
крилатих ракет – 857 (+0) од,
кораблів/катерів – 18 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн – 5 155 (+5) од,
спеціальної техніки – 218 (+1) од.
Дані уточнюються.
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Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 14.02.23 орієнтовно склали:
особового складу – близько 139 080 (+740) осіб ліквідовано,
танків – 3 286 (+3) од,
бойових броньованих машин – 6 500 (+8) од,
артилерійських систем – 2 299 (+9) од,
РСЗВ – 466 (+1) од,
засобів ППО – 234 (+0) од,
літаків – 298 (+2) од,
гелікоптерів – 286 (+0) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2 011 (+4) од,
крилатих ракет – 857 (+0) од,
кораблів/катерів – 18 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн – 5 155 (+5) од,
спеціальної техніки – 218 (+1) од.
Дані уточнюються.
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