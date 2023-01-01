Українські захисники вже знищили понад 139 тисяч загарбників





Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.



Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 14.02.23 орієнтовно склали:



особового складу – близько 139 080 (+740) осіб ліквідовано,



танків – 3 286 (+3) од,



бойових броньованих машин – 6 500 (+8) од,



артилерійських систем – 2 299 (+9) од,



РСЗВ – 466 (+1) од,



засобів ППО – 234 (+0) од,



літаків – 298 (+2) од,



гелікоптерів – 286 (+0) од,



БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2 011 (+4) од,



крилатих ракет – 857 (+0) од,



кораблів/катерів – 18 (+0) од,



автомобільної техніки та автоцистерн – 5 155 (+5) од,



спеціальної техніки – 218 (+1) од.



Дані уточнюються.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Росія у війні проти України втратила понад 139 тисяч військових.Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 14.02.23 орієнтовно склали:особового складу – близько 139 080 (+740) осіб ліквідовано,танків – 3 286 (+3) од,бойових броньованих машин – 6 500 (+8) од,артилерійських систем – 2 299 (+9) од,РСЗВ – 466 (+1) од,засобів ППО – 234 (+0) од,літаків – 298 (+2) од,гелікоптерів – 286 (+0) од,БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2 011 (+4) од,крилатих ракет – 857 (+0) од,кораблів/катерів – 18 (+0) од,автомобільної техніки та автоцистерн – 5 155 (+5) од,спеціальної техніки – 218 (+1) од.Дані уточнюються.

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