Українські захисники вже знищили понад 139 тисяч загарбників

Українські захисники вже знищили понад 139 тисяч загарбників
Росія у війні проти України втратила понад 139 тисяч військових.

Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 14.02.23 орієнтовно склали:

особового складу – близько 139 080 (+740) осіб ліквідовано,

танків – 3 286 (+3) од,

бойових броньованих машин – 6 500 (+8) од,

артилерійських систем – 2 299 (+9) од,

РСЗВ – 466 (+1) од,

засобів ППО – 234 (+0) од,

літаків – 298 (+2) од,

гелікоптерів – 286 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2 011 (+4) од,

крилатих ракет – 857 (+0) од,

кораблів/катерів – 18 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 5 155 (+5) од,

спеціальної техніки – 218 (+1) од.

Дані уточнюються.

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Теги: Росія, Україна, війна
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