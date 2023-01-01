Військовий персонал Ірану бере безпосередню участь в ударах РФ по Україні, – ISW





Про це йдеться у звіті американського інституту вивчення війни, пише



Аналітики зазначили, що 10 лютого Головне управління військової розвідки України перехопило аудіозапис, про те, як два оператори безпілотників Shahed координували цілі, як стверджує ГУР, "курдським діалектом із вкрапленням слів фарсі".



"ISW не може ідентифікувати діалект у аудіоперехопленні. з високою достовірністю, але той факт, що особи в аудіозаписі є операторами Shahed, вказує на те, що вони можуть бути операторами з Іранського Курдистану, які, ймовірно, пов’язані з Корпусом вартових ісламської революції (КВІР)", — йдеться у звіті.



Аналітики припускають, що співробітники КВІР, ймовірно, підтримують використання Росією безпілотників, виступаючи як оператори та інструктори.



Аналітики нагадали, що Іран контрабандою переправив до Росії щонайменше 18 безпілотників далекого радіусу дії, використовуючи човни та іранські державні літаки.



За даними The Guardian, ці постачання включають 12 безпілотників "Шахед"-121 і 129, які мають можливості завдання ударів по землі і призначені для доставлення боєзаряду до цілі і повернення на базу, на відміну від "Шахеда"-131 і 136.



В ISW зазначили, що пов'язані з КВІР вантажні літаки Іл-76 регулярно літають до Росії, і припускають, що Тегеран постійно надає Москві різні матеріали.



"Ці дані свідчать про те, що Росія продовжує покладатися на Іран щодо військової та технологічної підтримки в Україні і що частина іранського персоналу, ймовірно, перебуває в Україні, безпосередньо підтримуючи російські атаки на громадянську інфраструктуру", — вважають аналітики.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Росія продовжує використовувати свої відносини із Тегераном для отримання військової підтримки в Україні. Іранський персонал безпосередньо допомагає атакувати об'єкти цивільної інфраструктури в Україні.Про це йдеться у звіті американського інституту вивчення війни, пише Суспільне Аналітики зазначили, що 10 лютого Головне управління військової розвідки України перехопило аудіозапис, про те, як два оператори безпілотників Shahed координували цілі, як стверджує ГУР, "курдським діалектом із вкрапленням слів фарсі"."ISW не може ідентифікувати діалект у аудіоперехопленні. з високою достовірністю, але той факт, що особи в аудіозаписі є операторами Shahed, вказує на те, що вони можуть бути операторами з Іранського Курдистану, які, ймовірно, пов’язані з Корпусом вартових ісламської революції (КВІР)", — йдеться у звіті.Аналітики припускають, що співробітники КВІР, ймовірно, підтримують використання Росією безпілотників, виступаючи як оператори та інструктори.Аналітики нагадали, що Іран контрабандою переправив до Росії щонайменше 18 безпілотників далекого радіусу дії, використовуючи човни та іранські державні літаки.За даними The Guardian, ці постачання включають 12 безпілотників "Шахед"-121 і 129, які мають можливості завдання ударів по землі і призначені для доставлення боєзаряду до цілі і повернення на базу, на відміну від "Шахеда"-131 і 136.В ISW зазначили, що пов'язані з КВІР вантажні літаки Іл-76 регулярно літають до Росії, і припускають, що Тегеран постійно надає Москві різні матеріали."Ці дані свідчать про те, що Росія продовжує покладатися на Іран щодо військової та технологічної підтримки в Україні і що частина іранського персоналу, ймовірно, перебуває в Україні, безпосередньо підтримуючи російські атаки на громадянську інфраструктуру", — вважають аналітики.

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