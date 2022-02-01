Електронна черга в дитсадок: яка ситуація у Луцьку і чи усім вистачає місць. ВІДЕО





Про це розповів Віталій Бондар.



Суспільне поспілкувалося з освітянами та батьками дошкільнят і розпитало, яка наразі ситуація з чергами в дитсадки обласного центру та чи усім дітям вистачає місць.



Що кажуть батьки і освітяни



Директорка Луцького дошкільного навчального закладу № 5 Ніна Матвіюк розповіла Суспільному: охочих потрапити до їхнього дитсадка – понад 270, це діти різного віку.



"Дворічних зараз на черзі понад 100 дітей на 30 вільних місць. Трирічних – 70 дітей на 20 вільних місць. Середні і старші групи в нас заповнені, і можливості немає потрапити, хоча і туди на черзі понад 100 дітей", – говорить директорка. Додає: набирають дітей у групи виключно згідно з чергою, перевагу надають дітям військовослужбовців.



Ірина Будкевич – мама однорічного сина. Жінка каже, що потрапити в дитсадок у Луцьку не легко. Сина у чергу записала одразу після отримання свідоцтва про народження дитини.



В обраний дитсадок записалася на сайті міської ради.



"Ми дивилися останній раз заходили, то ми були дев’ятнадцяті в черзі. В групі 18 дітей і на даний момент ми в групу виходить не потрапляємо. Яка буде ситуація восени невідомо. Садочок для нас дуже актуальний був би".



Пояснення міського департаменту освіти



Зі слів директора міського департаменту освіти, ситуація з чергами у різних закладах обласного центру відрізняється. "Є окремі заклади освіти, розташовані в спальних густо населених мікрорайонах, там є питання, але можливість віддати в інший садочок поряд, завжди є. Наші садочки не перенаповнені, – говорить Віталій Бондар.



Наразі в списках до закладів дошкільної освіти є понад дев'ять тисяч дітей. "Але відвідують їх до 5 тисяч, – додає керівник департаменту освіти, – це до 60% заповнюваність закладів дошкільної освіти".





Станом на початок 2023 року дошкільні навчальні заклади Луцької громади відвідують 177 дітей-переселенців. Їх скеровують у дитсадки, де є вільні місця, сказав Віталій Бондар.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Луцький громаді є 51 дошкільний навчальний заклад. Зареєструвати дитину до дитсадка можна на сайті міської ради, звернувшись до ЦНАПу, або ж безпосередньо у закладі дошкільної освіти.Про це розповів Суспільному директор міського департаменту освітиСуспільне поспілкувалося з освітянами та батьками дошкільнят і розпитало, яка наразі ситуація з чергами в дитсадки обласного центру та чи усім дітям вистачає місць.Директорка Луцького дошкільного навчального закладу № 5розповіла Суспільному: охочих потрапити до їхнього дитсадка – понад 270, це діти різного віку."Дворічних зараз на черзі понад 100 дітей на 30 вільних місць. Трирічних – 70 дітей на 20 вільних місць. Середні і старші групи в нас заповнені, і можливості немає потрапити, хоча і туди на черзі понад 100 дітей", – говорить директорка. Додає: набирають дітей у групи виключно згідно з чергою, перевагу надають дітям військовослужбовців.– мама однорічного сина. Жінка каже, що потрапити в дитсадок у Луцьку не легко. Сина у чергу записала одразу після отримання свідоцтва про народження дитини.В обраний дитсадок записалася на сайті міської ради."Ми дивилися останній раз заходили, то ми були дев’ятнадцяті в черзі. В групі 18 дітей і на даний момент ми в групу виходить не потрапляємо. Яка буде ситуація восени невідомо. Садочок для нас дуже актуальний був би".Зі слів директора міського департаменту освіти, ситуація з чергами у різних закладах обласного центру відрізняється. "Є окремі заклади освіти, розташовані в спальних густо населених мікрорайонах, там є питання, але можливість віддати в інший садочок поряд, завжди є. Наші садочки не перенаповнені, – говорить Віталій Бондар.Наразі в списках до закладів дошкільної освіти є понад дев'ять тисяч дітей. "Але відвідують їх до 5 тисяч, – додає керівник департаменту освіти, – це до 60% заповнюваність закладів дошкільної освіти".Станом на початок 2023 року дошкільні навчальні заклади Луцької громади відвідують 177 дітей-переселенців. Їх скеровують у дитсадки, де є вільні місця, сказав Віталій Бондар.

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