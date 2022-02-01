Електронна черга в дитсадок: яка ситуація у Луцьку і чи усім вистачає місць. ВІДЕО
Сьогодні, 09:55
У Луцький громаді є 51 дошкільний навчальний заклад. Зареєструвати дитину до дитсадка можна на сайті міської ради, звернувшись до ЦНАПу, або ж безпосередньо у закладі дошкільної освіти.
Про це розповів Суспільному директор міського департаменту освіти Віталій Бондар.
Суспільне поспілкувалося з освітянами та батьками дошкільнят і розпитало, яка наразі ситуація з чергами в дитсадки обласного центру та чи усім дітям вистачає місць.
Що кажуть батьки і освітяни
Директорка Луцького дошкільного навчального закладу № 5 Ніна Матвіюк розповіла Суспільному: охочих потрапити до їхнього дитсадка – понад 270, це діти різного віку.
"Дворічних зараз на черзі понад 100 дітей на 30 вільних місць. Трирічних – 70 дітей на 20 вільних місць. Середні і старші групи в нас заповнені, і можливості немає потрапити, хоча і туди на черзі понад 100 дітей", – говорить директорка. Додає: набирають дітей у групи виключно згідно з чергою, перевагу надають дітям військовослужбовців.
Ірина Будкевич – мама однорічного сина. Жінка каже, що потрапити в дитсадок у Луцьку не легко. Сина у чергу записала одразу після отримання свідоцтва про народження дитини.
В обраний дитсадок записалася на сайті міської ради.
"Ми дивилися останній раз заходили, то ми були дев’ятнадцяті в черзі. В групі 18 дітей і на даний момент ми в групу виходить не потрапляємо. Яка буде ситуація восени невідомо. Садочок для нас дуже актуальний був би".
Пояснення міського департаменту освіти
Зі слів директора міського департаменту освіти, ситуація з чергами у різних закладах обласного центру відрізняється. "Є окремі заклади освіти, розташовані в спальних густо населених мікрорайонах, там є питання, але можливість віддати в інший садочок поряд, завжди є. Наші садочки не перенаповнені, – говорить Віталій Бондар.
Наразі в списках до закладів дошкільної освіти є понад дев'ять тисяч дітей. "Але відвідують їх до 5 тисяч, – додає керівник департаменту освіти, – це до 60% заповнюваність закладів дошкільної освіти".
Станом на початок 2023 року дошкільні навчальні заклади Луцької громади відвідують 177 дітей-переселенців. Їх скеровують у дитсадки, де є вільні місця, сказав Віталій Бондар.
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Про це розповів Суспільному директор міського департаменту освіти Віталій Бондар.
Суспільне поспілкувалося з освітянами та батьками дошкільнят і розпитало, яка наразі ситуація з чергами в дитсадки обласного центру та чи усім дітям вистачає місць.
Що кажуть батьки і освітяни
Директорка Луцького дошкільного навчального закладу № 5 Ніна Матвіюк розповіла Суспільному: охочих потрапити до їхнього дитсадка – понад 270, це діти різного віку.
"Дворічних зараз на черзі понад 100 дітей на 30 вільних місць. Трирічних – 70 дітей на 20 вільних місць. Середні і старші групи в нас заповнені, і можливості немає потрапити, хоча і туди на черзі понад 100 дітей", – говорить директорка. Додає: набирають дітей у групи виключно згідно з чергою, перевагу надають дітям військовослужбовців.
Ірина Будкевич – мама однорічного сина. Жінка каже, що потрапити в дитсадок у Луцьку не легко. Сина у чергу записала одразу після отримання свідоцтва про народження дитини.
В обраний дитсадок записалася на сайті міської ради.
"Ми дивилися останній раз заходили, то ми були дев’ятнадцяті в черзі. В групі 18 дітей і на даний момент ми в групу виходить не потрапляємо. Яка буде ситуація восени невідомо. Садочок для нас дуже актуальний був би".
Пояснення міського департаменту освіти
Зі слів директора міського департаменту освіти, ситуація з чергами у різних закладах обласного центру відрізняється. "Є окремі заклади освіти, розташовані в спальних густо населених мікрорайонах, там є питання, але можливість віддати в інший садочок поряд, завжди є. Наші садочки не перенаповнені, – говорить Віталій Бондар.
Наразі в списках до закладів дошкільної освіти є понад дев'ять тисяч дітей. "Але відвідують їх до 5 тисяч, – додає керівник департаменту освіти, – це до 60% заповнюваність закладів дошкільної освіти".
Станом на початок 2023 року дошкільні навчальні заклади Луцької громади відвідують 177 дітей-переселенців. Їх скеровують у дитсадки, де є вільні місця, сказав Віталій Бондар.
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