Оприлюднили відео аварії під Луцьком, де водій влетів у припарковані автомобілі на автомийці
Сьогодні, 09:37
Оприлюднили відео дорожньо-транспортної пригоди, яка сталася вчора, 13 лютого, вранці на автомийці, що на вулиці Будівельній у Рованцях.
Відео Інформаційному агентству ВолиньPost надіслали очевидці аварії.
Нагадаємо, що Toyota Land Cruiser злетіла на парковку і врізалась у кілька автомобілів.
Попередньо, водій, який спричинив ДТП, перебував у тверезому стані.
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Відео Інформаційному агентству ВолиньPost надіслали очевидці аварії.
Нагадаємо, що Toyota Land Cruiser злетіла на парковку і врізалась у кілька автомобілів.
Попередньо, водій, який спричинив ДТП, перебував у тверезому стані.
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