Оприлюднили відео аварії під Луцьком, де водій влетів у припарковані автомобілі на автомийці





Відео Інформаційному агентству ВолиньPost надіслали очевидці аварії.



Нагадаємо, що Toyota Land Cruiser злетіла на парковку і врізалась у кілька автомобілів.



Попередньо, водій, який спричинив ДТП, перебував у тверезому стані.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Оприлюднили відео дорожньо-транспортної пригоди, яка сталася вчора, 13 лютого, вранці на автомийці , що на вулиці Будівельній у Рованцях.Відеонадіслали очевидці аварії.Нагадаємо, що Toyota Land Cruiser злетіла на парковку і врізалась у кілька автомобілів.Попередньо, водій, який спричинив ДТП, перебував у тверезому стані.

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