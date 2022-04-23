Оприлюднили відео аварії під Луцьком, де водій влетів у припарковані автомобілі на автомийці

Оприлюднили відео аварії під Луцьком, де водій влетів у припарковані автомобілі на автомийці
Оприлюднили відео дорожньо-транспортної пригоди, яка сталася вчора, 13 лютого, вранці на автомийці, що на вулиці Будівельній у Рованцях.

Відео Інформаційному агентству ВолиньPost надіслали очевидці аварії.

Нагадаємо, що Toyota Land Cruiser злетіла на парковку і врізалась у кілька автомобілів.

Попередньо, водій, який спричинив ДТП, перебував у тверезому стані.


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: ДТП, Рованці, аварія, автомийка
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«МОЛИТВА» НЕ ДОПОМОЖЕ: як «невинні» репости грають на руку ворогу
«Не хочу, аби моє призначення пов’язували з участю у війні», – новий головний патрульний Волині
Три мільйони для Сил спеціальних операцій – завдяки кавуванням: як журналіст з Волині збирає гроші для війська
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Не лише бронепоїзд: в Росії для Путіна збудували секретну залізницю, – ЗМІ
Сьогодні, 10:05
Електронна черга в дитсадок: яка ситуація у Луцьку і чи усім вистачає місць. ВІДЕО
Сьогодні, 09:55
Оприлюднили відео аварії під Луцьком, де водій влетів у припарковані автомобілі на автомийці
Сьогодні, 09:37
Військовий персонал Ірану бере безпосередню участь в ударах РФ по Україні, – ISW
Сьогодні, 09:15
Українські захисники вже знищили понад 139 тисяч загарбників
Сьогодні, 09:10
Схожі новини
Біля Луцька – масштабна аварія: BMW влетіла у автомийку і протаранила три авто. ОНОВЛЕНО Біля Луцька – масштабна аварія: BMW влетіла у автомийку і протаранила три авто. ОНОВЛЕНО
23 квітень, 2022, 20:31
Поліція прокоментувала масштабну ДТП у Рованцях Поліція прокоментувала масштабну ДТП у Рованцях
23 квітень, 2022, 22:17
У Рованцях зіткнулися легковики. ФОТО У Рованцях зіткнулися легковики. ФОТО
26 липень, 2021, 17:46
Автомобіль влетів у паркан і лишився без колеса: поблизу Луцька трапилася ДТП. ФОТО Автомобіль влетів у паркан і лишився без колеса: поблизу Луцька трапилася ДТП. ФОТО
24 грудень, 2020, 14:22
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Резніков підтвердив призначення нових заступників голови Міноборони
Сьогодні, 11:05
 0
На Харківщині загинув Герой з Волині Олександр Парфелюк
Сьогодні, 10:40
 0
На Волині під час пожежі чадним газом отруїлися двоє дітей
Сьогодні, 10:28
 0
Не лише бронепоїзд: в Росії для Путіна збудували секретну залізницю, – ЗМІ
Сьогодні, 10:05
 0
Електронна черга в дитсадок: яка ситуація у Луцьку і чи усім вистачає місць. ВІДЕО
Сьогодні, 09:55
 0
Медіа
відео
1/8