У Рованцях легковик влетів у припарковані автомобілі на автомийці. ФОТО

У Рованцях легковик влетів у припарковані автомобілі на автомийці. ФОТО
Сьогодні, 13 лютого, вранці на автомийці PRV, що на вулиці Будівельній, у Рованцях сталася ДТП.

Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили очевидці.

За їхньою інформацією, легковик «підрізав» Toyota Land Cruiser і злетів на парковку автомийки, де врізався ще у кілька автомобілів.

Попередньо, водій, який спричинив ДТП, перебував у тверезому стані.

Як зазначили у коментарі у секторі комунікації поліції Волинської області, потерпілих немає. Деталі – згодом.

У Рованцях легковик влетів у припарковані автомобілі на автомийці. ФОТО
У Рованцях легковик влетів у припарковані автомобілі на автомийці. ФОТО

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Теги: ДТП, Рованці
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