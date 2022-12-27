У Рованцях легковик влетів у припарковані автомобілі на автомийці. ФОТО
Сьогодні, 11:30
Сьогодні, 13 лютого, вранці на автомийці PRV, що на вулиці Будівельній, у Рованцях сталася ДТП.
Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили очевидці.
За їхньою інформацією, легковик «підрізав» Toyota Land Cruiser і злетів на парковку автомийки, де врізався ще у кілька автомобілів.
Попередньо, водій, який спричинив ДТП, перебував у тверезому стані.
Як зазначили у коментарі у секторі комунікації поліції Волинської області, потерпілих немає. Деталі – згодом.
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Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили очевидці.
За їхньою інформацією, легковик «підрізав» Toyota Land Cruiser і злетів на парковку автомийки, де врізався ще у кілька автомобілів.
Попередньо, водій, який спричинив ДТП, перебував у тверезому стані.
Як зазначили у коментарі у секторі комунікації поліції Волинської області, потерпілих немає. Деталі – згодом.
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