У Рованцях легковик влетів у припарковані автомобілі на автомийці. ФОТО





Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили очевидці.



За їхньою інформацією, легковик «підрізав» Toyota Land Cruiser і злетів на парковку автомийки, де врізався ще у кілька автомобілів.



Попередньо, водій, який спричинив ДТП, перебував у тверезому стані.



Як зазначили у коментарі у секторі комунікації поліції Волинської області, потерпілих немає. Деталі – згодом.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Сьогодні, 13 лютого, вранці на автомийці PRV, що на вулиці Будівельній, у Рованцях сталася ДТП.Про цеповідомили очевидці.За їхньою інформацією, легковик «підрізав» Toyota Land Cruiser і злетів на парковку автомийки, де врізався ще у кілька автомобілів.Попередньо, водій, який спричинив ДТП, перебував у тверезому стані.Як зазначили у коментарі у секторі комунікації поліції Волинської області, потерпілих немає. Деталі – згодом.

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