Читальний зал державного архіву на Волині відновив роботу. ФОТО





Про це розповіла Любов Коць.



Щоб скористатися послугами читального залу, потрібно попередньо зареєструватися на сайті Держархіву (реєстрація буде доступна після відновлення роботи сайту – ред.), аби документи для дослідників підготували вчасно.



"Бажано надсилати попереднє замовлення справ, хоча б за день-два", – зазначила начальниця відділу Любов Коць.



Понад 20 років користується послугами архіву науковець Олег Разиграєв. Нині вивчає матеріали для докторської дисертацію з історії пенітенціарної системи Польщі на території Волині у міжвоєнний період.



"Є багато аспірантів, які готують різного роду роботи на історичну тематику. І в зв’язку з тим, що архів тривалий час не працював, це для них була велика проблема, багато матеріалів звісно оцифровується, і вішається на сайт, але ми розуміємо, що матеріалів є набагато більше", – каже науковець Олег Разиграєв.



Щоб попрацювати з матеріалами держархіву приїхав у Луцьк із Володимира Олександр Кравчук. Упродовж чотирьох років чоловік працює над генеалогічними дослідженнями.



"Державний архів Волинської області зберігає дуже багато документів: зокрема метричних книг, сповідальних відомостей, допомагає дослідникам відповідно знаходити інформацію необхідну", – сказав дослідник Олександр Кравчук.



Загалом у читальній залі архіву обслуговують читачів дві працівниці. На опрацювання відвідувачу видають не більш десяти справ. Одночасно у залі можуть перебувати 10 користувачів, – каже архівістка відділу обласного архіву Ірина Сидорук.



"Змінилися трішки умови роботи в читальному залі. Був розроблений алгоритм дій працівника, відповідно, як ми маємо діяти під час повітряної тривоги, під час відключення світла. Маємо проінформувати дослідників,



Як додала начальниця відділу інформації та використання документів Любов Коць, до початку повномасштабної війни щороку читальний зал відвідували понад 3 000 користувачів, а за минулий рік зареєстрували 228 відвідувачів.











Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Читальний зал Державного архіву у Волинській області, що розташований у Луцьку, відновив роботу. Від початку повномасштабної війни читальний зал не працював.Про це розповіла Суспільному начальниця відділу інформації та використання документівЩоб скористатися послугами читального залу, потрібно попередньо зареєструватися на сайті Держархіву (реєстрація буде доступна після відновлення роботи сайту – ред.), аби документи для дослідників підготували вчасно."Бажано надсилати попереднє замовлення справ, хоча б за день-два", – зазначила начальниця відділу Любов Коць.Понад 20 років користується послугами архіву науковець Олег Разиграєв. Нині вивчає матеріали для докторської дисертацію з історії пенітенціарної системи Польщі на території Волині у міжвоєнний період."Є багато аспірантів, які готують різного роду роботи на історичну тематику. І в зв’язку з тим, що архів тривалий час не працював, це для них була велика проблема, багато матеріалів звісно оцифровується, і вішається на сайт, але ми розуміємо, що матеріалів є набагато більше", – каже науковецьЩоб попрацювати з матеріалами держархіву приїхав у Луцьк із Володимира. Упродовж чотирьох років чоловік працює над генеалогічними дослідженнями."Державний архів Волинської області зберігає дуже багато документів: зокрема метричних книг, сповідальних відомостей, допомагає дослідникам відповідно знаходити інформацію необхідну", – сказав дослідник Олександр Кравчук.Загалом у читальній залі архіву обслуговують читачів дві працівниці. На опрацювання відвідувачу видають не більш десяти справ. Одночасно у залі можуть перебувати 10 користувачів, – каже архівістка відділу обласного архіву"Змінилися трішки умови роботи в читальному залі. Був розроблений алгоритм дій працівника, відповідно, як ми маємо діяти під час повітряної тривоги, під час відключення світла. Маємо проінформувати дослідників,Як додала начальниця відділу інформації та використання документів Любов Коць, до початку повномасштабної війни щороку читальний зал відвідували понад 3 000 користувачів, а за минулий рік зареєстрували 228 відвідувачів.

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