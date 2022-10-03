В «Устилузі» прикордонники виявили наркотики у поляка. ФОТО





Про це повідомляє пресслужба Волинського прикордонного загону.



Під час огляду легкового автомобіля, яким через пункт пропуску «Устилуг» на виїзд з України слідував громадянин Польщі, відбулося спрацювання службового собаки. Перевіривши салон автівки, прикордонники виявили згорток з речовиною рослинного походження. За словами іноземця, знайдена речовина є марихуаною, яку він віз для власного споживання.



Про виявлення ознак кримінального правопорушення, передбаченого ст. 309 КК України прикордонники повідомили співробітників Нацполіції.



Знахідку встановленим порядком правоохоронці вилучили.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Учора, 12 лютого, прикордонники Волинського загону припинили спробу незаконного перевезення через кордон наркотичної речовини.Про це повідомляє пресслужба Волинського прикордонного загону.Під час огляду легкового автомобіля, яким через пункт пропуску «Устилуг» на виїзд з України слідував громадянин Польщі, відбулося спрацювання службового собаки. Перевіривши салон автівки, прикордонники виявили згорток з речовиною рослинного походження. За словами іноземця, знайдена речовина є марихуаною, яку він віз для власного споживання.Про виявлення ознак кримінального правопорушення, передбаченого ст. 309 КК України прикордонники повідомили співробітників Нацполіції.Знахідку встановленим порядком правоохоронці вилучили.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію