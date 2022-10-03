В «Устилузі» прикордонники виявили наркотики у поляка. ФОТО

В «Устилузі» прикордонники виявили наркотики у поляка. ФОТО
Учора, 12 лютого, прикордонники Волинського загону припинили спробу незаконного перевезення через кордон наркотичної речовини.

Про це повідомляє пресслужба Волинського прикордонного загону.

Під час огляду легкового автомобіля, яким через пункт пропуску «Устилуг» на виїзд з України слідував громадянин Польщі, відбулося спрацювання службового собаки. Перевіривши салон автівки, прикордонники виявили згорток з речовиною рослинного походження. За словами іноземця, знайдена речовина є марихуаною, яку він віз для власного споживання.
В «Устилузі» прикордонники виявили наркотики у поляка. ФОТО

Про виявлення ознак кримінального правопорушення, передбаченого ст. 309 КК України прикордонники повідомили співробітників Нацполіції.

Знахідку встановленим порядком правоохоронці вилучили.

В «Устилузі» прикордонники виявили наркотики у поляка. ФОТО
В «Устилузі» прикордонники виявили наркотики у поляка. ФОТО

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Теги: наркотики, Устилуг, поляк
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