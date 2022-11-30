Ексдиректорку луцького коледжу остаточно виправдали у корупційній справі

Наталію Стрільчук остаточно визнали невинуватою у справі про хабар від абітурієнта, яка тягнеться ще з 2016 року.



Про це йдеться у постанові Касаційного кримінального суду Верховного Суду від 2 лютого 2023 року, пише



20 липня 2016 року до директорки Луцького кооперативного коледжу звернувся юнак, щоб заповнити заяву вступника на спеціальність «Облік і оподаткування». За версією слідства, Наталія Стрільчук повідомила йому, що задля успішної здачі іспитів з української мови та математики та подальшого зарахування до закладу, він повинен заплатити 500 доларів.



Під час іспиту з української мови, юнака попередили, що потрібно чітко писати слова, але не ставити розділові знаки – за нього їх проставлять. А на іспиті з математики йому сказали писати усе, що завгодно. Згодом Наталія Стрільчук повідомила абітурієнту, що його зарахують до закладу після сплати хабаря. Посилаючись на скрутне становище юнак дав їй лише 300 доларів, що на той час дорівнювало 7455 гривень.



У судах першої та апеляційної інстанцій Наталія Стрільчук не визнала свою вину. Жінка пояснила, що у коледжі і так є недобір, а отож вона була зацікавлена прийняти всіх, хто подає документи, тому й допомогала юнаку, який до неї звернувся. Кошти від нього сприйняла як особисту подяку та матеріальну допомогу на розвиток закладу, але хотіла їх повернути.



«Вийшовши з кабінету, її зупинили двоє чоловіків, як пізніше виявилось працівники правоохоронних органів, та попросили повернутись на робоче місце, де провели огляд та виявили грошові кошти, залишені абітурієнтом. Під час огляду приміщення кабінету вона просила залучити захисника для проведення слідчої дії, однак їй повідомили, що в подальшому його залучать та продовжили її проведення, не роз`яснивши про право не свідчити проти себе», – йдеться у постанові.



Окрім цього, Наталія Стрільчук вважає, що це кримінальне провадження є замовним, а юнак є агентом правоохоронних органів.



Такий самий випадок стався у Виноградівському державному коледжі, куди той самий молодик хотів вступити у 2015 році. При вступі у цей навчальний заклад директорка вузу отримала від цього ж юнака хабар в сумі 15 тисяч гривень за іспити і попала під суд за вчинення злочину. Посадовицю за це оштрафували на 25,5 тисяч гривень. Але фактично він не навчався ані у Виноградівському державному коледжі, ані у Луцькому кооперативному коледжі.



«Заборона провокації злочину належить до загальних гарантій, установлених ст. 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод», – наголошує Верховний Суд.



Вироком Луцького міськрайонного суду Волинської області від 13 листопада 2019 року Наталію Стрільчук визнали невинуватою у вчиненні кримінального правопорушення через «недоведеність того, що в діянні обвинуваченої є склад кримінального правопорушення». Тоді суддя В`ячеслав Покидюк вирішив, що слідчі зібрали докази з порушеннями. 28 квітня 2022 року Волинський апеляційний суд підтвердив невинуватість ексдиректорки. Уже в 2023 році Верховний Суд залишив вирок без змін.

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