Скаржились на «Волиньобленерго»: за січень на «гарячу лінію» Луцькради надійшло 379 звернень

За січень 2023 року до відділу комунікацій «15-80» департаменту Центру надання адміністративних послуг у Луцьку надійшло 2366 телефонних звернень. 379 з них – через роботу ПрАТ «Волиньобленерго».Про це повідомила директорка департаментупід час оперативної наради Луцького міського голови у понеділок, 13 лютого.«Найбільше звернень за цей період – 379 – було передано в ПрАТ «Волиньобленерго». Вони стосувались відсутності електропостачання в житлових будинках, недотримання графіків відключень. Лучани нарікають, що в одних будинках вимикають світло тричі на добу, а в інших – напруга подається цілодобово», – зазначила директорка.Окрім того, зауважила Лариса Карп’як, чимало звернень надходило через неможливість «додзвонитися» у контактний центр підприємства.Нагадаємо,