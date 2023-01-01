Скаржились на «Волиньобленерго»: за січень на «гарячу лінію» Луцькради надійшло 379 звернень

Скаржились на «Волиньобленерго»: за січень на «гарячу лінію» Луцькради надійшло 379 звернень
За січень 2023 року до відділу комунікацій «15-80» департаменту Центру надання адміністративних послуг у Луцьку надійшло 2366 телефонних звернень. 379 з них – через роботу ПрАТ «Волиньобленерго».

Про це повідомила директорка департаменту Лариса Карп’як під час оперативної наради Луцького міського голови у понеділок, 13 лютого.

«Найбільше звернень за цей період – 379 – було передано в ПрАТ «Волиньобленерго». Вони стосувались відсутності електропостачання в житлових будинках, недотримання графіків відключень. Лучани нарікають, що в одних будинках вимикають світло тричі на добу, а в інших – напруга подається цілодобово», – зазначила директорка.

Окрім того, зауважила Лариса Карп’як, чимало звернень надходило через неможливість «додзвонитися» у контактний центр підприємства.

Нагадаємо, «Волиньобленерго» вже штрафували за порушення графіків відключень світла.


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Теги: Світло, Волиньобленерго, скарги, Лариса Карп’як, ЦНАП
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Коментарі 1
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І надалі будуть надходити, бо і графік не правильно у них складений. Вулиць не знають і по годинах не співпадають.
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