Водій був п'яний: повідомили деталі аварії у Луцьку, у якій автівка перекинулась на дах





Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції Волині.



Прибувши за вказаною адресою,



Під час спілкування з чоловіком патрульні виявили в нього явні ознаки алкогольного сп'яніння. Водій погодився пройти огляд на місці події. Результат тесту на приладі Drager — 2,4 проміле. Такий показник перевищує допустиму норму у 12 разів.



На громадянина поліцейські склали адмінматеріали за ст. 124 (Порушення ПДР, що спричинило пошкодження транспортних засобів) та ст. 130 (Керування транспортними засобами особами, які перебувають у стані сп'яніння) КУпАП.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Вчора, 12 лютого, близько 22-ї години патрульні отримали повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду на вулиці Карпенка-Карого у Луцьку.Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції Волині.Прибувши за вказаною адресою, поліцейські виявили перекинутий автомобіль зі значними механічними пошкодженнями . Інспектори з'ясували, що 24-річний водій не вибрав безпечну швидкість та здійснив наїзд на край проїзної частини, внаслідок чого транспортний засіб відкинуло в паркан та перекинуло на дах. На щастя, керманич не постраждав.Під час спілкування з чоловіком патрульні виявили в нього явні ознаки алкогольного сп'яніння. Водій погодився пройти огляд на місці події. Результат тесту на приладі Drager — 2,4 проміле. Такий показник перевищує допустиму норму у 12 разів.На громадянина поліцейські склали адмінматеріали за ст. 124 (Порушення ПДР, що спричинило пошкодження транспортних засобів) та ст. 130 (Керування транспортними засобами особами, які перебувають у стані сп'яніння) КУпАП.

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