Водій був п'яний: повідомили деталі аварії у Луцьку, у якій автівка перекинулась на дах

Водій був п'яний: повідомили деталі аварії у Луцьку, у якій автівка перекинулась на дах
Вчора, 12 лютого, близько 22-ї години патрульні отримали повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду на вулиці Карпенка-Карого у Луцьку.

Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції Волині.

Прибувши за вказаною адресою, поліцейські виявили перекинутий автомобіль зі значними механічними пошкодженнями. Інспектори з'ясували, що 24-річний водій не вибрав безпечну швидкість та здійснив наїзд на край проїзної частини, внаслідок чого транспортний засіб відкинуло в паркан та перекинуло на дах. На щастя, керманич не постраждав.

Під час спілкування з чоловіком патрульні виявили в нього явні ознаки алкогольного сп'яніння. Водій погодився пройти огляд на місці події. Результат тесту на приладі Drager — 2,4 проміле. Такий показник перевищує допустиму норму у 12 разів.
Водій був п'яний: повідомили деталі аварії у Луцьку, у якій автівка перекинулась на дах

На громадянина поліцейські склали адмінматеріали за ст. 124 (Порушення ПДР, що спричинило пошкодження транспортних засобів) та ст. 130 (Керування транспортними засобами особами, які перебувають у стані сп'яніння) КУпАП.
Водій був п'яний: повідомили деталі аварії у Луцьку, у якій автівка перекинулась на дах

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Теги: Луцьк, водій, ДТП
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