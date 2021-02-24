Волинянка народила хлопчика у кареті «швидкої»

Волинянка народила хлопчика у кареті «швидкої»
12 лютого 2023 року об 05 год. 02 хв. до Центральної оперативної диспетчерської надійшло звернення, що в одному із населених пунктів Волинської області у жінки почалися передчасні пологи.

Бригада ЕМД, яка прибула на виклик, розпочала транспортування жінки до пологового відділення, інформують у Волинському обласному центрі екстреної медичної допомоги та медицини катастроф.

У жінки це вже треті пологи і доставити її на госпіталізацію бригада ЕМД не встигла, вагітна почала народжувати просто в машині екстреної медичної допомоги.

Завдяки злагодженим діям та професіоналізму медичних працівників, пологи пройшли без ускладнень для жінки та немовляти.

Народився здоровий хлопчик.

Породіллю із сином передали профільним спеціалістам пологового відділення закладу охорони здоров’я.

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Теги: породілля, Волинь, карета швидкої
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