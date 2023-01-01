Санду розповіла про план Росії щодо перевороту в Молдові, який перехопила Україна





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Президент Молдови Майя Санду наголосила, що Росія не вперше хоче дестабілізувати ситуацію у Молдові.



"План (Росії - ред.) на майбутній період передбачає диверсії із залученням людей з військовою підготовкою, замаскованих під цивільних осіб, для проведення насильницьких дій, нападів на державні будівлі та захоплення заручників", - сказала вона.



За словами президента, Росія за допомогою протестів опозиції хоче здійснити держпереворот та змінити владу в Кишиневі.



"Документи, отримані від наших українських партнерів, вказують на місця та логістичні аспекти організації цієї підривної діяльності. План також передбачає використання іноземців для насильницьких дій. Наприклад, матеріали містять інструкції щодо правил в'їзду до Молдови для громадян Росії, Білорусі, Сербії та Чорногорії", - розповіла Санду.



При цьому вона зазначила, що державні органи безпеки працюють над запобіганням таким провокаціям і тримають ситуацію під контролем.



Крім того, президент Молдови повідомила, що "злочинці розраховують на деякі внутрішні сили, зокрема на злочинні угруповання, такі як партія "Шор", деяких ветеранів, колишніх співробітників правоохоронних органів та людей, відомих своїми зв'язками з Плахотнюком".



За її словами, мета цих дій - "повалення конституційної та легітимної влади в Кишиневі на нелегітимну", проросійську, "щоб Росія змогла зупинити процес європейської інтеграції республіки та використати Молдову у війні проти України".



Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський повідомив, що

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Росія має намір за допомогою опозиційних протестів та із залученням людей з військовою підготовкою дестабілізувати ситуацію та змінити владу в Молдові.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Newsmaker.Президент Молдовинаголосила, що Росія не вперше хоче дестабілізувати ситуацію у Молдові."План (Росії - ред.) на майбутній період передбачає диверсії із залученням людей з військовою підготовкою, замаскованих під цивільних осіб, для проведення насильницьких дій, нападів на державні будівлі та захоплення заручників", - сказала вона.За словами президента, Росія за допомогою протестів опозиції хоче здійснити держпереворот та змінити владу в Кишиневі."Документи, отримані від наших українських партнерів, вказують на місця та логістичні аспекти організації цієї підривної діяльності. План також передбачає використання іноземців для насильницьких дій. Наприклад, матеріали містять інструкції щодо правил в'їзду до Молдови для громадян Росії, Білорусі, Сербії та Чорногорії", - розповіла Санду.При цьому вона зазначила, що державні органи безпеки працюють над запобіганням таким провокаціям і тримають ситуацію під контролем.Крім того, президент Молдови повідомила, що "злочинці розраховують на деякі внутрішні сили, зокрема на злочинні угруповання, такі як партія "Шор", деяких ветеранів, колишніх співробітників правоохоронних органів та людей, відомих своїми зв'язками з Плахотнюком".За її словами, мета цих дій - "повалення конституційної та легітимної влади в Кишиневі на нелегітимну", проросійську, "щоб Росія змогла зупинити процес європейської інтеграції республіки та використати Молдову у війні проти України".Нагадаємо, президент Україниповідомив, що українська розвідка перехопила російський план щодо дестабілізації політичної ситуації у Молдові

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