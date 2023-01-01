Експорт брухту кольорових металів: на Волинській митниці прокоментували ситуацію





Про це йдеться на сторінці Волинської митниці у Фейсбуці.



"Фактичні обставини справи розпочались ще 6 січня 2023 року, коли посадові особи Волинської митниці на посту "Ягодин" затримали дві вантажівки з товаром, який експортер у декларації назвав "латунний шлак". Митний огляд цих партій поставив під сумнів таку класифікацію. Із залученням фахівців спеціалізованого підрозділу митниці було встановлено, що за зовнішніми ознаками у фурах містилося сміття (брухт електричних та/або електронних відходів), що може бути використане для наступного видобування дорогоцінних металів. Нагадаємо, нині експорт брухту дорогоцінних металів заборонений Кабінетом Міністрів України", - йдеться у повідомленні.



Відтак, 18 січня 2023 року Волинська митниця склала протокол про порушення митних правил за ч. 1 ст. 483 Митного кодексу України (подача недостовірних відомостей про товар). Вміст двох вантажівок, тобто 45,5 тонн відходів, було вилучено та передано на склад митниці. А протокол, що передбачає штраф та конфіскацію цього майна - скерований на розгляд Любомльського районного суду.



24 січня 2023 року відбулися слідчі дії, а 9 лютого 2023 року ухвалою Луцького міськрайонного суду на брухт кольорових металів був накладений арешт.



"Інформуємо про те, що публічний розгляд справи про порушення митних правил київським підприємством за позовом Волинської митниці попередньо запланований Любомльським районним судом на 6 квітня 2023 року. Волинська митниця, захищаючи економічні інтереси держави, сумлінно виконує свої контрольні функції щодо пропуску товарів та співпрацює з правоохоронними органами задля досягнення спільної мети", - наголошують на митниці.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У двох вантажівках з причепами зловмисники через "Ягодин" намагалися вивезти за межі країни понад 45,5 тонн брухту. Як зазначили у ДБР , у вантажівках були цілі та подрібнені мікросхеми, у складі яких є платина, золото, кольорові метали. На Волинській митниці зазначили, що йдеться про "брухт кольорових металів" і прокоментували протиправні наміри київського підприємства експортувати 45,5 тонн змішаних електронних відходів.Про це йдеться на сторінці Волинської митниці у Фейсбуці."Фактичні обставини справи розпочались ще 6 січня 2023 року, коли посадові особи Волинської митниці на посту "Ягодин" затримали дві вантажівки з товаром, який експортер у декларації назвав "латунний шлак". Митний огляд цих партій поставив під сумнів таку класифікацію. Із залученням фахівців спеціалізованого підрозділу митниці було встановлено, що за зовнішніми ознаками у фурах містилося сміття (брухт електричних та/або електронних відходів), що може бути використане для наступного видобування дорогоцінних металів. Нагадаємо, нині експорт брухту дорогоцінних металів заборонений Кабінетом Міністрів України", - йдеться у повідомленні.Відтак, 18 січня 2023 року Волинська митниця склала протокол про порушення митних правил за ч. 1 ст. 483 Митного кодексу України (подача недостовірних відомостей про товар). Вміст двох вантажівок, тобто 45,5 тонн відходів, було вилучено та передано на склад митниці. А протокол, що передбачає штраф та конфіскацію цього майна - скерований на розгляд Любомльського районного суду.24 січня 2023 року відбулися слідчі дії, а 9 лютого 2023 року ухвалою Луцького міськрайонного суду на брухт кольорових металів був накладений арешт."Інформуємо про те, що публічний розгляд справи про порушення митних правил київським підприємством за позовом Волинської митниці попередньо запланований Любомльським районним судом на 6 квітня 2023 року. Волинська митниця, захищаючи економічні інтереси держави, сумлінно виконує свої контрольні функції щодо пропуску товарів та співпрацює з правоохоронними органами задля досягнення спільної мети", - наголошують на митниці.

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