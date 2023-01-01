На Волинській митниці викрили злочинну схему незаконного експорту до Європи золота та платини, – ДБР

На Волинській митниці викрили злочинну схему незаконного експорту до Європи золота та платини, – ДБР
Працівники ДБР викрили злочинну схему незаконного експорту до Європи золота та платини.

Про це повідомили у пресслужбі ДБР.

ДБР продовжує системно викривати та ліквідовувати злочинні схеми на митниці, які завдають мільйонних збитків державному бюджету.

Працівники ДБР викрили злочинну схему вивезення з України дорогоцінних та кольорових металів, яку спільно з посадовцями Волинської митниці налагодили представники приватної київської компанії.

У двох вантажівках з причепами зловмисники намагалися вивезти за межі країни понад 45,5 тонн брухту, який містить кольорові та дорогоцінні метали. Оскільки такий експорт заборонений законом, вантаж оформили як латунний шлак. Насправді ж у вантажівках були цілі та подрібнені мікросхеми, у складі яких є платина, золото, кольорові метали. Отримувач – німецьке підприємство.

За попередніми підрахунками, вартість сировини, яку намагалися незаконно вивезти з України, складає понад 200 тисяч доларів США. За клопотанням ДБР суд арештував вантаж, а також обидва транспортні засоби, в яких перевозили контрабанду, вартість яких складає майже 150 тисяч доларів.
На Волинській митниці викрили злочинну схему незаконного експорту до Європи золота та платини, – ДБР

Триває розслідування за фактом зловживання службовим становищем (ч. 2 ст. 364 КК України). Передбачене статтею покарання – позбавлення волі на строк до 6 років.
На Волинській митниці викрили злочинну схему незаконного експорту до Європи золота та платини, – ДБР

Також призначено низку експертиз.

Процесуальне керівництво здійснює Волинська обласна прокуратура.

Нагадаємо, що СБУ та ДБР проводять спільні обшуки на Волинській та ще семи митницях.

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Теги: Волинська митниця, золото, платина
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