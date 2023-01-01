На Волинській митниці викрили злочинну схему незаконного експорту до Європи золота та платини, – ДБР





Про це



ДБР продовжує системно викривати та ліквідовувати злочинні схеми на митниці, які завдають мільйонних збитків державному бюджету.



Працівники ДБР викрили злочинну схему вивезення з України дорогоцінних та кольорових металів, яку спільно з посадовцями Волинської митниці налагодили представники приватної київської компанії.



У двох вантажівках з причепами зловмисники намагалися вивезти за межі країни понад 45,5 тонн брухту, який містить кольорові та дорогоцінні метали. Оскільки такий експорт заборонений законом, вантаж оформили як латунний шлак. Насправді ж у вантажівках були цілі та подрібнені мікросхеми, у складі яких є платина, золото, кольорові метали. Отримувач – німецьке підприємство.



За попередніми підрахунками, вартість сировини, яку намагалися незаконно вивезти з України, складає понад 200 тисяч доларів США. За клопотанням ДБР суд арештував вантаж, а також обидва транспортні засоби, в яких перевозили контрабанду, вартість яких складає майже 150 тисяч доларів.



Триває розслідування за фактом зловживання службовим становищем (ч. 2 ст. 364 КК України). Передбачене статтею покарання – позбавлення волі на строк до 6 років.



Також призначено низку експертиз.



Процесуальне керівництво здійснює Волинська обласна прокуратура.



Нагадаємо, що

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Працівники ДБР викрили злочинну схему незаконного експорту до Європи золота та платини.Про це повідомили у пресслужбі ДБР.ДБР продовжує системно викривати та ліквідовувати злочинні схеми на митниці, які завдають мільйонних збитків державному бюджету.Працівники ДБР викрили злочинну схему вивезення з України дорогоцінних та кольорових металів, яку спільно з посадовцями Волинської митниці налагодили представники приватної київської компанії.У двох вантажівках з причепами зловмисники намагалися вивезти за межі країни понад 45,5 тонн брухту, який містить кольорові та дорогоцінні метали. Оскільки такий експорт заборонений законом, вантаж оформили як латунний шлак. Насправді ж у вантажівках були цілі та подрібнені мікросхеми, у складі яких є платина, золото, кольорові метали. Отримувач – німецьке підприємство.За попередніми підрахунками, вартість сировини, яку намагалися незаконно вивезти з України, складає понад 200 тисяч доларів США. За клопотанням ДБР суд арештував вантаж, а також обидва транспортні засоби, в яких перевозили контрабанду, вартість яких складає майже 150 тисяч доларів.Триває розслідування за фактом зловживання службовим становищем (ч. 2 ст. 364 КК України). Передбачене статтею покарання – позбавлення волі на строк до 6 років.Також призначено низку експертиз.Процесуальне керівництво здійснює Волинська обласна прокуратура.Нагадаємо, що СБУ та ДБР проводять спільні обшуки на Волинській та ще семи митницях

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію