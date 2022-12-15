У пожежі на Волині загинув чоловік: сусіда, який намагався його врятувати, госпіталізували

На Волині рятувальники ліквідували пожежу в літній кухні. Загинув власник, його сусід госпіталізований.Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.Повідомлення про пожежу в літній кухні у селі Будятичі Поромівської громади надійшло на лінію 101 о 08:55 11 лютого.На місці події працювали бійці 5 ДПРЧ м. Нововолинська та 18 ДПРЧ смт Іваничі.Вони локалізували вогонь, що виник у будівлі, охопив ліжко й хатні речі, о 09:10, ліквідували - о 09:32.Під час пожежі загинув 62-річний господар. З'ясувалося, що іще до приїзду рятувальників його намагався врятувати сусід, проте витягнув із будівлі уже бездиханне тіло. 60-річного сусіда з ознаками отруєння чадним газом госпіталізували.Причина пожежі та обставини загибелі людини встановлюються.