«Прибираємо» інформаційний простір: топ-5 порад відомої фактчекерки Альони Романюк

«Інформація в чистому вигляді» спільно з виданням ВолиньPost продовжують боротися з ворожими «вкидами». Окрім спростувань, ми готуємо також навчальні матеріали, адже прагнемо підвищити рівень медіаграмотності наших читачів і читачок.



Ми, звісно, впевнені, що наша аудиторія навіть дуже свідома, але не могли не поділитися із вами порадами відомої медіаекспертки, засновниці фактчекінг-проєкту «НотаЄнота» Альони Романюк щодо «прибирання» у своєму інформаційному просторі. Оскільки сьогодні субота, радимо навести лад не лише у своїх домівках.



Отож, зібрали для вас топ-5 (не)банальних порад:



1. Влаштуйте цифровий детокс

Перестаньте читати новини 24/7! Це, мабуть, простіше, аніж дотримуватись детокс-дієти. Хоча хтозна, ми не практикували, але читачам і читачкам таки наполегливо радимо це зробити. Альона Романюк пояснює: «Коли ми постійно в цьому режимі: читаєм-читаєм-читаєм новини, ми перестаємо взагалі розуміти, де правда, де неправда. Тобто ми постійно спрямовані на споживання».



А тепер згадайте перші дні повномасштабного вторгнення, коли усі цілодобово моніторили новини. Навряд ви тоді робили це, не відчуваючи страху чи будь-яких інших емоцій.



Якщо коротко: коли ви читаєте новини безперервно, при цьому відчуваєте спектр різних емоцій, критичне мислення, на жаль, залишає чат.



2. Підпишіться на достовірні джерела

Так-так, про офіційні джерела ви чули уже мільйон разів, але це – база!



Наприклад, Альона радить вибрати 3–5 достовірних джерел інформації в соціальних мережах та месенджерах, з яких ви будете «черпати» важливу інформацію. Йдеться про сторінки/канали державних структур, очільників ОВА, національних ЗМІ із так званого «білого списку» та авторитетних місцевих новин.



Про Телеграм-канали, від яких варто відписатися,



3. Почніть читати фактчекінгові ресурси

Існує купа фейків кількарічної давності, які час від часу «активізуються». Так ось, на фактчекінгові ресурси, як-от: «НотаЄнота», «Інформація в чистому вигляді», «Без брехні», «Брехунець» тощо варто підписатися, аби бути в курсі спростувань і розуміти, які «вкиди» несуться. Навіть якщо у вас немає вільного часу, щоби прочитати розвінчування детально, ви все одно хоч краєм ока звертатиме увагу на зображення (фото/скриншоти), фейків, про які пишуть ці ресурси.



4. Зробіть собі чай

І ні, це не жарт. Якщо ви натрапили на повідомлення, яке викликало у вас шквал емоцій (зазвичай негативних), як-от, про засніженого українського воїна в окопі, відкладіть телефон або закрийте свій лептоп і… йдіть робити чай.



«Ви ставите чайник. Він закипає, закидаєте заварку в чайник, заливаєте кип’ятком, він настоюється, заливаєте в чашечку, він простигає – випиваєте. І ось цим простим ритуалом – втамовуєте емоції. Коли ви вдруге читатимете – будете дивитися на цей текст уже по-іншому і побачите те, чого не бачили під час першого перегляду», – цілком серйозно каже Альона Романюк.



Медійники і фактчекери теж перечитують повідомлення кілька разів, аби не впустити щось важливе і простежити у кількох словах ворожий наратив, наприклад. Тому робіть чай і не лінуйтеся читати вдруге.



5. Припиніть грати «зіпсований телефон»

Ми погоджуємось, що перевірка інформації – робота журналістів і фактчекерів, і віримо, що читачам не вистачає на це часу. Тож давайте домовлятися: підозрілі повідомлення ви надсилаєте нам (контакти редакції традиційно залишаємо нижче), від вас – мінімальні зусилля – перевірка першоджерела.



Якщо джерело повідомлення «кума, яка має брата/свата/кума в СБУ», то не поспішайте вірити, а тим паче ділитися цим з іншими. Якщо в тому повідомленні і є дещиця правди, то зауважте, що ви мимоволі стали учасниками гри «зіпсований телефон», а, отже, інформація, яка до вас дійшла, – уже спотворена. І не забувайте, що чутки – основний інструмент російської пропаганди.



Якщо бачите у соцмережах чи чуєте від знайомих інформацію, яка викликає у вас сумнів, паніку чи страх, пишіть нам на електронну скриньку [email protected] або ж телефонуйте за номером 050-505-20-30. Боротимемося з ворогом і наближатимемо перемогу разом!



Розмову про те, як перестати несвідомо допомагати ворогові у інформаційній війні, дуже рекомендуємо до перегляду.







Публікація створена у межах проєкту «Посилення роботи медіа у боротьбі з ворожими наративами та інформаційними вкидами на території прикордонної із Білоруссю Волині», який реалізовує ГО «Інформація в чистому вигляді» у партнерстві з інформаційним агентством ВолиньPost за фінансової підтримки Чорноморського Фонду регіонального співробітництва – проєкту Німецького фонду Маршалла.



Зміст цієї публікації є виключною відповідальністю ГО «Інформація в чистому вигляді» і не обов’язково відображає позицію Чорноморського Фонду регіонального співробітництва – проєкту Німецького фонду Маршалла.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Активісти громадської організаціїспільно з виданнямпродовжують боротися з ворожими «вкидами». Окрім спростувань, ми готуємо також навчальні матеріали, адже прагнемо підвищити рівень медіаграмотності наших читачів і читачок.Ми, звісно, впевнені, що наша аудиторія навіть дуже свідома, але не могли не поділитися із вами порадами відомої медіаекспертки, засновниці фактчекінг-проєкту «НотаЄнота»щодо «прибирання» у своєму інформаційному просторі. Оскільки сьогодні субота, радимо навести лад не лише у своїх домівках.Отож, зібрали для васПерестаньте читати новини 24/7! Це, мабуть, простіше, аніж дотримуватись детокс-дієти. Хоча хтозна, ми не практикували, але читачам і читачкам таки наполегливо радимо це зробити. Альона Романюк пояснює: «Коли ми постійно в цьому режимі: читаєм-читаєм-читаєм новини, ми перестаємо взагалі розуміти, де правда, де неправда. Тобто ми постійно спрямовані на споживання».А тепер згадайте перші дні повномасштабного вторгнення, коли усі цілодобово моніторили новини. Навряд ви тоді робили це, не відчуваючи страху чи будь-яких інших емоцій.Якщо коротко: коли ви читаєте новини безперервно, при цьому відчуваєте спектр різних емоцій, критичне мислення, на жаль, залишає чат.Так-так, про офіційні джерела ви чули уже мільйон разів, але це – база!Наприклад, Альона радить вибрати 3–5 достовірних джерел інформації в соціальних мережах та месенджерах, з яких ви будете «черпати» важливу інформацію. Йдеться про сторінки/канали державних структур, очільників ОВА, національних ЗМІ із так званого «білого списку» та авторитетних місцевих новин.Про Телеграм-канали, від яких варто відписатися, читайте тут Існує купа фейків кількарічної давності, які час від часу «активізуються». Так ось, на фактчекінгові ресурси, як-от: «НотаЄнота», «Інформація в чистому вигляді», «Без брехні», «Брехунець» тощо варто підписатися, аби бути в курсі спростувань і розуміти, які «вкиди» несуться. Навіть якщо у вас немає вільного часу, щоби прочитати розвінчування детально, ви все одно хоч краєм ока звертатиме увагу на зображення (фото/скриншоти), фейків, про які пишуть ці ресурси.І ні, це не жарт. Якщо ви натрапили на повідомлення, яке викликало у вас шквал емоцій (зазвичай негативних), як-от, про засніженого українського воїна в окопі, відкладіть телефон або закрийте свій лептоп і… йдіть робити чай.«Ви ставите чайник. Він закипає, закидаєте заварку в чайник, заливаєте кип’ятком, він настоюється, заливаєте в чашечку, він простигає – випиваєте. І ось цим простим ритуалом – втамовуєте емоції. Коли ви вдруге читатимете – будете дивитися на цей текст уже по-іншому і побачите те, чого не бачили під час першого перегляду», – цілком серйозно каже Альона Романюк.Медійники і фактчекери теж перечитують повідомлення кілька разів, аби не впустити щось важливе і простежити у кількох словах ворожий наратив, наприклад. Тому робіть чай і не лінуйтеся читати вдруге.Ми погоджуємось, що перевірка інформації – робота журналістів і фактчекерів, і віримо, що читачам не вистачає на це часу. Тож давайте домовлятися: підозрілі повідомлення ви надсилаєте нам (контакти редакції традиційно залишаємо нижче), від вас – мінімальні зусилля – перевірка першоджерела.Якщо джерело повідомлення «кума, яка має брата/свата/кума в СБУ», то не поспішайте вірити, а тим паче ділитися цим з іншими. Якщо в тому повідомленні і є дещиця правди, то зауважте, що ви мимоволі стали учасниками гри «зіпсований телефон», а, отже, інформація, яка до вас дійшла, – уже спотворена. І не забувайте, що чутки – основний інструмент російської пропаганди.Розмову про те, як перестати несвідомо допомагати ворогові у інформаційній війні, дуже рекомендуємо до перегляду.

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