«Прибираємо» інформаційний простір: топ-5 порад відомої фактчекерки Альони Романюк
Сьогодні, 12:01
Активісти громадської організації «Інформація в чистому вигляді» спільно з виданням ВолиньPost продовжують боротися з ворожими «вкидами». Окрім спростувань, ми готуємо також навчальні матеріали, адже прагнемо підвищити рівень медіаграмотності наших читачів і читачок.
Ми, звісно, впевнені, що наша аудиторія навіть дуже свідома, але не могли не поділитися із вами порадами відомої медіаекспертки, засновниці фактчекінг-проєкту «НотаЄнота» Альони Романюк щодо «прибирання» у своєму інформаційному просторі. Оскільки сьогодні субота, радимо навести лад не лише у своїх домівках.
Отож, зібрали для вас топ-5 (не)банальних порад:
Перестаньте читати новини 24/7! Це, мабуть, простіше, аніж дотримуватись детокс-дієти. Хоча хтозна, ми не практикували, але читачам і читачкам таки наполегливо радимо це зробити. Альона Романюк пояснює: «Коли ми постійно в цьому режимі: читаєм-читаєм-читаєм новини, ми перестаємо взагалі розуміти, де правда, де неправда. Тобто ми постійно спрямовані на споживання».
А тепер згадайте перші дні повномасштабного вторгнення, коли усі цілодобово моніторили новини. Навряд ви тоді робили це, не відчуваючи страху чи будь-яких інших емоцій.
Якщо коротко: коли ви читаєте новини безперервно, при цьому відчуваєте спектр різних емоцій, критичне мислення, на жаль, залишає чат.
Так-так, про офіційні джерела ви чули уже мільйон разів, але це – база!
Наприклад, Альона радить вибрати 3–5 достовірних джерел інформації в соціальних мережах та месенджерах, з яких ви будете «черпати» важливу інформацію. Йдеться про сторінки/канали державних структур, очільників ОВА, національних ЗМІ із так званого «білого списку» та авторитетних місцевих новин.
Про Телеграм-канали, від яких варто відписатися, читайте тут.
Існує купа фейків кількарічної давності, які час від часу «активізуються». Так ось, на фактчекінгові ресурси, як-от: «НотаЄнота», «Інформація в чистому вигляді», «Без брехні», «Брехунець» тощо варто підписатися, аби бути в курсі спростувань і розуміти, які «вкиди» несуться. Навіть якщо у вас немає вільного часу, щоби прочитати розвінчування детально, ви все одно хоч краєм ока звертатиме увагу на зображення (фото/скриншоти), фейків, про які пишуть ці ресурси.
І ні, це не жарт. Якщо ви натрапили на повідомлення, яке викликало у вас шквал емоцій (зазвичай негативних), як-от, про засніженого українського воїна в окопі, відкладіть телефон або закрийте свій лептоп і… йдіть робити чай.
«Ви ставите чайник. Він закипає, закидаєте заварку в чайник, заливаєте кип’ятком, він настоюється, заливаєте в чашечку, він простигає – випиваєте. І ось цим простим ритуалом – втамовуєте емоції. Коли ви вдруге читатимете – будете дивитися на цей текст уже по-іншому і побачите те, чого не бачили під час першого перегляду», – цілком серйозно каже Альона Романюк.
Медійники і фактчекери теж перечитують повідомлення кілька разів, аби не впустити щось важливе і простежити у кількох словах ворожий наратив, наприклад. Тому робіть чай і не лінуйтеся читати вдруге.
Ми погоджуємось, що перевірка інформації – робота журналістів і фактчекерів, і віримо, що читачам не вистачає на це часу. Тож давайте домовлятися: підозрілі повідомлення ви надсилаєте нам (контакти редакції традиційно залишаємо нижче), від вас – мінімальні зусилля – перевірка першоджерела.
Якщо джерело повідомлення «кума, яка має брата/свата/кума в СБУ», то не поспішайте вірити, а тим паче ділитися цим з іншими. Якщо в тому повідомленні і є дещиця правди, то зауважте, що ви мимоволі стали учасниками гри «зіпсований телефон», а, отже, інформація, яка до вас дійшла, – уже спотворена. І не забувайте, що чутки – основний інструмент російської пропаганди.
Якщо бачите у соцмережах чи чуєте від знайомих інформацію, яка викликає у вас сумнів, паніку чи страх, пишіть нам на електронну скриньку [email protected] або ж телефонуйте за номером 050-505-20-30. Боротимемося з ворогом і наближатимемо перемогу разом!
Розмову про те, як перестати несвідомо допомагати ворогові у інформаційній війні, дуже рекомендуємо до перегляду.
Публікація створена у межах проєкту «Посилення роботи медіа у боротьбі з ворожими наративами та інформаційними вкидами на території прикордонної із Білоруссю Волині», який реалізовує ГО «Інформація в чистому вигляді» у партнерстві з інформаційним агентством ВолиньPost за фінансової підтримки Чорноморського Фонду регіонального співробітництва – проєкту Німецького фонду Маршалла.
Зміст цієї публікації є виключною відповідальністю ГО «Інформація в чистому вигляді» і не обов’язково відображає позицію Чорноморського Фонду регіонального співробітництва – проєкту Німецького фонду Маршалла.
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Ми, звісно, впевнені, що наша аудиторія навіть дуже свідома, але не могли не поділитися із вами порадами відомої медіаекспертки, засновниці фактчекінг-проєкту «НотаЄнота» Альони Романюк щодо «прибирання» у своєму інформаційному просторі. Оскільки сьогодні субота, радимо навести лад не лише у своїх домівках.
Отож, зібрали для вас топ-5 (не)банальних порад:
1. Влаштуйте цифровий детокс
Перестаньте читати новини 24/7! Це, мабуть, простіше, аніж дотримуватись детокс-дієти. Хоча хтозна, ми не практикували, але читачам і читачкам таки наполегливо радимо це зробити. Альона Романюк пояснює: «Коли ми постійно в цьому режимі: читаєм-читаєм-читаєм новини, ми перестаємо взагалі розуміти, де правда, де неправда. Тобто ми постійно спрямовані на споживання».
А тепер згадайте перші дні повномасштабного вторгнення, коли усі цілодобово моніторили новини. Навряд ви тоді робили це, не відчуваючи страху чи будь-яких інших емоцій.
Якщо коротко: коли ви читаєте новини безперервно, при цьому відчуваєте спектр різних емоцій, критичне мислення, на жаль, залишає чат.
2. Підпишіться на достовірні джерела
Так-так, про офіційні джерела ви чули уже мільйон разів, але це – база!
Наприклад, Альона радить вибрати 3–5 достовірних джерел інформації в соціальних мережах та месенджерах, з яких ви будете «черпати» важливу інформацію. Йдеться про сторінки/канали державних структур, очільників ОВА, національних ЗМІ із так званого «білого списку» та авторитетних місцевих новин.
Про Телеграм-канали, від яких варто відписатися, читайте тут.
3. Почніть читати фактчекінгові ресурси
Існує купа фейків кількарічної давності, які час від часу «активізуються». Так ось, на фактчекінгові ресурси, як-от: «НотаЄнота», «Інформація в чистому вигляді», «Без брехні», «Брехунець» тощо варто підписатися, аби бути в курсі спростувань і розуміти, які «вкиди» несуться. Навіть якщо у вас немає вільного часу, щоби прочитати розвінчування детально, ви все одно хоч краєм ока звертатиме увагу на зображення (фото/скриншоти), фейків, про які пишуть ці ресурси.
4. Зробіть собі чай
І ні, це не жарт. Якщо ви натрапили на повідомлення, яке викликало у вас шквал емоцій (зазвичай негативних), як-от, про засніженого українського воїна в окопі, відкладіть телефон або закрийте свій лептоп і… йдіть робити чай.
«Ви ставите чайник. Він закипає, закидаєте заварку в чайник, заливаєте кип’ятком, він настоюється, заливаєте в чашечку, він простигає – випиваєте. І ось цим простим ритуалом – втамовуєте емоції. Коли ви вдруге читатимете – будете дивитися на цей текст уже по-іншому і побачите те, чого не бачили під час першого перегляду», – цілком серйозно каже Альона Романюк.
Медійники і фактчекери теж перечитують повідомлення кілька разів, аби не впустити щось важливе і простежити у кількох словах ворожий наратив, наприклад. Тому робіть чай і не лінуйтеся читати вдруге.
5. Припиніть грати «зіпсований телефон»
Ми погоджуємось, що перевірка інформації – робота журналістів і фактчекерів, і віримо, що читачам не вистачає на це часу. Тож давайте домовлятися: підозрілі повідомлення ви надсилаєте нам (контакти редакції традиційно залишаємо нижче), від вас – мінімальні зусилля – перевірка першоджерела.
Якщо джерело повідомлення «кума, яка має брата/свата/кума в СБУ», то не поспішайте вірити, а тим паче ділитися цим з іншими. Якщо в тому повідомленні і є дещиця правди, то зауважте, що ви мимоволі стали учасниками гри «зіпсований телефон», а, отже, інформація, яка до вас дійшла, – уже спотворена. І не забувайте, що чутки – основний інструмент російської пропаганди.
Якщо бачите у соцмережах чи чуєте від знайомих інформацію, яка викликає у вас сумнів, паніку чи страх, пишіть нам на електронну скриньку [email protected] або ж телефонуйте за номером 050-505-20-30. Боротимемося з ворогом і наближатимемо перемогу разом!
Розмову про те, як перестати несвідомо допомагати ворогові у інформаційній війні, дуже рекомендуємо до перегляду.
Публікація створена у межах проєкту «Посилення роботи медіа у боротьбі з ворожими наративами та інформаційними вкидами на території прикордонної із Білоруссю Волині», який реалізовує ГО «Інформація в чистому вигляді» у партнерстві з інформаційним агентством ВолиньPost за фінансової підтримки Чорноморського Фонду регіонального співробітництва – проєкту Німецького фонду Маршалла.
Зміст цієї публікації є виключною відповідальністю ГО «Інформація в чистому вигляді» і не обов’язково відображає позицію Чорноморського Фонду регіонального співробітництва – проєкту Німецького фонду Маршалла.
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