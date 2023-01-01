Росія не має ресурсів, щоб розпочати широкомасштабний наступ 24 лютого, - ГУР

Росія не має ресурсів, щоб розпочати широкомасштабний наступ 24 лютого, - ГУР
Російське командування не має достатніх ресурсів для широкомасштабних наступальних дій до річниці повномасштабного вторгнення 24 лютого.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Черняк.

"Тоді як поширюється інформація про запланований на 24 лютого широкомасштабний наступ Росії, українська військова розвідка повідомляє, що Росія вже розпочала повномасштабний наступ 24 лютого минулого року, який триває й сьогодні", — зазначив представник воєнної розвідки України.

Андрій Черняк заявив, що росія планує найближчими тижнями активізувати свої зусилля на сході України, зазначивши, що зараз вона "намагається знайти слабкі місця в нашій обороні. Однак, за нашою інформацією, російське командування не має достатніх ресурсів для широкомасштабних наступальних дій. Головною метою російських військ залишається досягнення хоча б якогось тактичного успіху на сході України".

Андрій Черняк також підкреслив, що в Росії бракує високоточної зброї.

"Росія стикається з браком високоточної зброї, і, незважаючи на це, вона продовжить використовувати ракетний терор проти мирного населення в Україні. Росіяни вже використали понад 80 відсотків високоточних ракет. Вони намагаються відновити своє виробництво, але поки це їм не вдається", — підсумував представник воєнної розвідки України.

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Теги: Росія, Україна, війна
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