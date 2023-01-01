Уряд розширив категорії жінок та чоловіків серед держслужбовців, які можуть виїхати за кордон

Уряд розширив категорії жінок та чоловіків серед держслужбовців, які можуть виїхати за кордон
Уряд розширив список категорій жінок та чоловіків серед держслужбовців, які на час війни можуть виїхати за кордон.

Про це повідомляє Державна прикордонна служба. Зміни передбачено постановою уряду №119 від 10 лютого 2023 року.

Рішенням уряду передбачено, що жінка, яка є усиновлювачем, опікуном, піклувальником, однією з прийомних батьків або однією з батьків-вихователів, яка виховує дитину/дітей до 18 років, може виїхати за кордон для відвідування дитини або її супроводу. При цьому вона повинна мати закордонний паспорт, свідоцтво про народження дитини, документи, що підтверджують перебування дитини за кордоном.

Чоловіки додатково повинні мати документи, що підтверджують статус одинокого батька, виховання та утримання дитини батьком самостійно.

Нагадаємо, що 23 січня президент Володимир Зеленський підписав указ, згідно з яким посадовцям дозволено виїзд за межі України виключно у службові відрядження.

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Теги: Росія, Україна, війна, чиновники
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