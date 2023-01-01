У Чорному та Середземному морях – бойові кораблі РФ: їх загальний залп – близько 90 ракет
Сьогодні, 16:21
У Чорному морі знаходяться 11 ворожих кораблів, з них 2 носії крилатих ракет "Калібр".
Про це повідомили у командуванні Військово-морських сил Збройних сил України.
"Ворожі кораблі в Чорному морі перебувають на бойовому чергуванні. Загальний залп – 16 ракет.У Середземному морі знаходяться 10 ворожих кораблів, з них 5 носіїв крилатих ракет "Калібр", їх загальний залп – 72 ракети", - йдеться в повідомленні.
Також повідомляється, що за минулу добу підрозділами ВМС ЗС України було знищено дві ворожі ракети.
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Про це повідомили у командуванні Військово-морських сил Збройних сил України.
"Ворожі кораблі в Чорному морі перебувають на бойовому чергуванні. Загальний залп – 16 ракет.У Середземному морі знаходяться 10 ворожих кораблів, з них 5 носіїв крилатих ракет "Калібр", їх загальний залп – 72 ракети", - йдеться в повідомленні.
Також повідомляється, що за минулу добу підрозділами ВМС ЗС України було знищено дві ворожі ракети.
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