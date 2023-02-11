Росіяни почали імітувати злети МіГ-31К у Білорусі, – Беларускі Гаюн





Про це пише



"Учора, у другій половині дня, ми повідомили про два групових вильоти авіації ПКС РФ з аеродрому Мачулищі о 13 і 16 годині. Ці вильоти мали низку дивацтв, на які ми згодом звернули увагу (найочевидніше - вони не повернулися в Мачулищі). Можна було подумати, що МіГи полетіли у РФ або впали в болото, але ситуація інша.



Вильоти авіації справді були і джерела про них повідомляли, за що вкотре спасибі кожному, але вчора вранці в Мачулищі з Барановичів прилетіла група винищувачів. Протягом дня ці винищувачі здійснювали злети з аеродрому Мачулищі, і звук зльоту був вкрай схожий на злети МіГ-31К і А-50.



Ми вважаємо, що вчора винищувачі з Барановичів, на аеродромі в Мачулищах проводили тренувально-імітаційні вильоти. І, дуже ймовірно, мета була зімітувати зліт МіГ-31К при зльоті стандартного винищувача типу Су", - йдеться в повідомленні.



Різні фактори свідчать про те, що в цьому випадку вкрай складно було відрізнити Су від МіГ без візуального спостереження (яке неможливе через туман, сніг, дощ і тд).



Під час зльоту МіГ-31К, який є носієм ракет "Кинджал", завжди оголошується повітряна тривога по всій Україні.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! ПКС РФ і ВПС РБ почали імітувати зліт МіГ-31К під час зльотів літаків інших типів, повідомляє моніторингова група "Беларускі Гаюн".Про це пише Українська правда з посиланням на Беларускі Гаюн."Учора, у другій половині дня, ми повідомили про два групових вильоти авіації ПКС РФ з аеродрому Мачулищі о 13 і 16 годині. Ці вильоти мали низку дивацтв, на які ми згодом звернули увагу (найочевидніше - вони не повернулися в Мачулищі). Можна було подумати, що МіГи полетіли у РФ або впали в болото, але ситуація інша.Вильоти авіації справді були і джерела про них повідомляли, за що вкотре спасибі кожному, але вчора вранці в Мачулищі з Барановичів прилетіла група винищувачів. Протягом дня ці винищувачі здійснювали злети з аеродрому Мачулищі, і звук зльоту був вкрай схожий на злети МіГ-31К і А-50.Ми вважаємо, що вчора винищувачі з Барановичів, на аеродромі в Мачулищах проводили тренувально-імітаційні вильоти. І, дуже ймовірно, мета була зімітувати зліт МіГ-31К при зльоті стандартного винищувача типу Су", - йдеться в повідомленні.Різні фактори свідчать про те, що в цьому випадку вкрай складно було відрізнити Су від МіГ без візуального спостереження (яке неможливе через туман, сніг, дощ і тд).Під час зльоту МіГ-31К, який є носієм ракет "Кинджал", завжди оголошується повітряна тривога по всій Україні.

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