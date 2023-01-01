Волинські прикордонники розповіли, як працює заборона виїзду депутатам і чиновникам





Відповідні зміни Кабмін прийняв 27 січня.



Від початку оголошення в Україні воєнного стану і дотепер чоловікам віком від 18 до 60 років виїзд за кордон заборонений. З 27 січня 2023 року такої можливості позбавили й пенсіонерів, людей з інвалідністю та жінок, які є депутатами і депутатками Верховної або місцевих рад, держслужбовцями, суддями, керівниками і керівницями центральних органів виконавчої влади, їх заступниками і заступницями.



– службові відрядження;



– відвідування за кордоном неповнолітніх дітей (для жінок та чоловіків, які є одинокими батьками);



– супровід неповнолітніх дітей для виїзду за кордон (для жінок та чоловіків, які є одинокими батьками);



– лікування за кордоном, яке підтверджується відповідними документами та листом від Міністерства охорони здоров’я про перелік осіб від іноземних держав, яких вони приймають. Виїзд таких осіб дозволяється у супроводі одного з членів сім’ї;



– у разі смерті за кордоном одного з членів сім’ї першого або другого ступеня споріднення.



Центр журналістських розслідувань «Сила правди» звернувся до речниці Луцького прикордонного загону Маргарити Вершиніної, аби з’ясувати, чи запрацювали нововведення.



«Ще ми на стадії уточнення деталей щодо цієї постанови в дії. У ній не розмежовуються пенсіонери, чи люди з інвалідністю, якщо ти депутат, то ти – депутат.



Стосовно дозволу, то відповідні установи, де депутати працюють, складають відповідні списки на виїзд та надсилають їх до адміністрації Державної прикордонної служби, згодом особи вносяться в бази даних. В нас на кордоні ніяких списків не буде. Ми лише перевіряємо документи та умови для виїзду за кордон: вносимо паспортні дані і якщо база спрацьовує, то перевіряємо усі підстави для виїзду і тоді уже приймається рішення щодо пропуску, або відмови у пропуску. На наших ділянках ще спрацювань цієї бази не було, так просто ми не можемо подивитися, кого туди внесли. Відмов у виїздах через депутатство також ще не було», – повідомила Маргарита Вершиніна.



Депутатка Луцької районної ради Ольга Максим’як уже написала заяву про складання своїх повноважень, щоб і надалі перебувати зі своєю дитиною у Шотландії, куди вона виїхала від початку війни. У коментарі журналістам «Сили правди» вона розповіла, що вважає цей документ абсолютно дискримінаційним, адже у місцевих радах є чимало жінок, які волонтерять, а тепер думають про складання повноважень.



«Ця постанова напряму стосується обмеження прав депутатів виїздити за кордон. Вона стала вагомою причиною для того, щоб я вже остаточно вирішила скласти повноваження депутата, адже думала про це й раніше. Для мене безпека моєї дитини є найголовнішим. Я вважаю, що цей документ є абсолютно дискримінаційним, у місцевих радах є чимало жінок, і ми, до слова, не отримуємо заробітної плати, а багато хто з депутатів місцевих рад забезпечує гуманітарний тил, а ті, хто вже за кордоном, – допомагають нашим співвітчизникам, які змушені були залишити Україну через війну.



В мене до цього документу дуже багато питань. Я вважаю, що він призведе до чималих труднощів в системі належного функціонування органів місцевого самоврядування: в радах чимало жінок мають наміри складати свої повноваження. Я сама виховую свою дитину, мій чоловік помер минулоріч. Якщо вчитатися в постанову, то там пише, що я маю право супроводжувати свою дитину для виїзду за кордон, а хто має бути з нею в іншій країні? Мені незрозуміло, як в час війни, можна займатися такими речами. Ніби немає інших проблем в країні. Уряд точно розумів, які наслідки це рішення матиме», – наголосила Ольга Максим’як.



А ось депутатка Волинської обласної ради Юлія Вусенко вважає, що мандат – не привілей, а лише більша відповідальність.



«Друзі. Готуйтеся, якщо ви ще не готові. Зрозумійте, що це, на жаль, марафон і розраховуйте свої сили на етапи, які будуть різними і, очевидно уже, що пересидіти не вийде нікому. Бо хлопці та дівчата, які там, втомлюються…і коли чують такі питання говорять –- передай їм, щоб прокидалися, бо треба воювати. Я не знаю чим чоловік з мандатом має відрізнятися в війну від інших українських чоловіків, які в окопах. Завжди наголошую на тому, що мандат – не привілей, а більша відповідальність.



По жінках, інше питання, бо в країні не оголошена жіноча мобілізація. Але особисто знаю, що ті дівчата, які поряд мене, при такій потребі, без будь-яких зволікань стануть в стрій. І ще – я категорично проти політичного туризму. Та закликаю до дії одних правил на всій території України», – написала у Facebook Юлія Вусенко.



До слова, чоловіки-волонтери можуть їздити за кордон в гуманітарних цілях. Можливість виїзду для чоловіків-волонтерів є також через систему «Шлях». Дозвіл на перетин кордону видає військова адміністрація для водіїв, які перевозять автівки для потреб ЗСУ, або ж гуманітарну допомогу, медичні вантажі. Дані про цих людей вносять у систему «Шлях». Щоправда, іноді це призводить до корупційних зловживань. Волині уже неодноразово затримували ділків, які за гроші пропонували послуги виїзду за кордон з допомогою системи «Шлях».

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Наприкінці січня 2023 року уряд України суттєво обмежив право виїзду за кордон для народних і депутатів місцевих рад, суддів, прокурорів та інших держслужбовців . Відтак вони можуть виїжджати до інших країн лише в рамках службових відряджень.Відповідні зміни Кабмін прийняв 27 січня. «Сила правди» з’ясувала, чи запрацювали уже нові обмеження на українсько-польському кордоні.Від початку оголошення в Україні воєнного стану і дотепер чоловікам віком від 18 до 60 років виїзд за кордон заборонений. З 27 січня 2023 року такої можливості позбавили й пенсіонерів, людей з інвалідністю та жінок, які є депутатами і депутатками Верховної або місцевих рад, держслужбовцями, суддями, керівниками і керівницями центральних органів виконавчої влади, їх заступниками і заступницями. Виїхати з України вони можуть лише з наступних підстав Центр журналістських розслідувань «Сила правди» звернувся до речниці Луцького прикордонного загону, аби з’ясувати, чи запрацювали нововведення.«Ще ми на стадії уточнення деталей щодо цієї постанови в дії. У ній не розмежовуються пенсіонери, чи люди з інвалідністю, якщо ти депутат, то ти – депутат.Стосовно дозволу, то відповідні установи, де депутати працюють, складають відповідні списки на виїзд та надсилають їх до адміністрації Державної прикордонної служби, згодом особи вносяться в бази даних. В нас на кордоні ніяких списків не буде. Ми лише перевіряємо документи та умови для виїзду за кордон: вносимо паспортні дані і якщо база спрацьовує, то перевіряємо усі підстави для виїзду і тоді уже приймається рішення щодо пропуску, або відмови у пропуску. На наших ділянках ще спрацювань цієї бази не було, так просто ми не можемо подивитися, кого туди внесли. Відмов у виїздах через депутатство також ще не було», – повідомила Маргарита Вершиніна.Депутатка Луцької районної радиуже написала заяву про складання своїх повноважень, щоб і надалі перебувати зі своєю дитиною у Шотландії, куди вона виїхала від початку війни. У коментарі журналістам «Сили правди» вона розповіла, що вважає цей документ абсолютно дискримінаційним, адже у місцевих радах є чимало жінок, які волонтерять, а тепер думають про складання повноважень.«Ця постанова напряму стосується обмеження прав депутатів виїздити за кордон. Вона стала вагомою причиною для того, щоб я вже остаточно вирішила скласти повноваження депутата, адже думала про це й раніше. Для мене безпека моєї дитини є найголовнішим. Я вважаю, що цей документ є абсолютно дискримінаційним, у місцевих радах є чимало жінок, і ми, до слова, не отримуємо заробітної плати, а багато хто з депутатів місцевих рад забезпечує гуманітарний тил, а ті, хто вже за кордоном, – допомагають нашим співвітчизникам, які змушені були залишити Україну через війну.В мене до цього документу дуже багато питань. Я вважаю, що він призведе до чималих труднощів в системі належного функціонування органів місцевого самоврядування: в радах чимало жінок мають наміри складати свої повноваження. Я сама виховую свою дитину, мій чоловік помер минулоріч. Якщо вчитатися в постанову, то там пише, що я маю право супроводжувати свою дитину для виїзду за кордон, а хто має бути з нею в іншій країні? Мені незрозуміло, як в час війни, можна займатися такими речами. Ніби немає інших проблем в країні. Уряд точно розумів, які наслідки це рішення матиме», – наголосила Ольга Максим’як.А ось депутатка Волинської обласної радивважає, що мандат – не привілей, а лише більша відповідальність.«Друзі. Готуйтеся, якщо ви ще не готові. Зрозумійте, що це, на жаль, марафон і розраховуйте свої сили на етапи, які будуть різними і, очевидно уже, що пересидіти не вийде нікому. Бо хлопці та дівчата, які там, втомлюються…і коли чують такі питання говорять –- передай їм, щоб прокидалися, бо треба воювати. Я не знаю чим чоловік з мандатом має відрізнятися в війну від інших українських чоловіків, які в окопах. Завжди наголошую на тому, що мандат – не привілей, а більша відповідальність.По жінках, інше питання, бо в країні не оголошена жіноча мобілізація. Але особисто знаю, що ті дівчата, які поряд мене, при такій потребі, без будь-яких зволікань стануть в стрій. І ще – я категорично проти політичного туризму. Та закликаю до дії одних правил на всій території України», – написала у Facebook Юлія Вусенко.До слова, чоловіки-волонтери можуть їздити за кордон в гуманітарних цілях. Можливість виїзду для чоловіків-волонтерів є також через систему «Шлях». Дозвіл на перетин кордону видає військова адміністрація для водіїв, які перевозять автівки для потреб ЗСУ, або ж гуманітарну допомогу, медичні вантажі. Дані про цих людей вносять у систему «Шлях». Щоправда, іноді це призводить до корупційних зловживань. Волині уже неодноразово затримували ділків, які за гроші пропонували послуги виїзду за кордон з допомогою системи «Шлях».

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