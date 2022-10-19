В Україні продовжили воєнний стан на 90 днів

В Україні продовжили воєнний стан на 90 днів
Парламент сьогодні, 7 лютого, продовжив дію воєнного стану та загальної мобілізації на 90 днів.

Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк.

Законопроект про воєнний стан підтримали 348 депутатів.

"Затвердити указ президента України від 6 лютого 2023 року №58 "Про продовження строку дії воєнного стану в Україні"… Затвердити указ президента України від 6 лютого 2023 року №59 "Про продовження строку проведення загальної мобілізації", - йдеться в документах.


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Теги: воєнний стан, Україна
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