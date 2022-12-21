Рада призначила Василя Малюка на посаду голови СБУ

Василя Малюка головою Служби безпеки України.



Про це Ярослав Железняк.



"За відповідну постанову 8425 - проголосували 324 депутатів… На голосуванні був присутній президент України, керівник ОП, прем’єр-міністр, секретар РНБО, генеральний прокурор. У своєму виступі президент закликав народних депутатів голосувати за Василя Малюка. Відзначив роль у протидії агресії, повернення та звільнення наших героїв", - зазначив нардеп.



Він також показав, як голосували нардепи по фракціях: "Слуга народу" - 226 голосів, "Європейська солідарність" - 0; "Батьківщина" - 18; Платформа за життя та мир - 19; За майбутнє - 12; Голос - 0; Довіра - 15; Відновлення України - 17; Позафракційні - 17.



Президент Зеленський, виступаючи в парламенті, заявив: "Враховуючи такий результат і пройдену перевірку повномасштабною війною, вважаю його (В.Малюка) призначення цілком виправданим. Ми здійснюємо кадрові зміни у сфері безпеки, щоб посилити оборону".



Водночас, Малюк запевнив: "Я військовий та все життя присвятив захисту країни. Буде очищення служби від зрадників. Особливий акцент - боротьба з колаборантами на всіх рівнях".



Під час питань нардепка "Голосу" Соломія Бобровська запитала про подальші плани СБУ щодо викорінення московської церкви.



"Відповідь така, що СБУ виявляє ворожих агентів в рясі. 52 кримінальних проваджень і 19 підозр, 6 вироків судів. Також є ті, кого ми поміняли: одного ворожого агента в рясі поміняли на 28 наших воїнів", - доповів Малюк.



Нагадаємо, Малюк тимчасово виконує обов'язки голови СБУ з 18 липня 2022 року. Із березня минулого року він року був першим заступником Івана Баканова. Напередодні, 17 липня, Баканова було усунуто з посади.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Верховна Рада призначилаголовою Служби безпеки України.Про це LB.ua повідомив нардеп фракції «Голос»"За відповідну постанову 8425 - проголосували 324 депутатів… На голосуванні був присутній президент України, керівник ОП, прем’єр-міністр, секретар РНБО, генеральний прокурор. У своєму виступі президент закликав народних депутатів голосувати за Василя Малюка. Відзначив роль у протидії агресії, повернення та звільнення наших героїв", - зазначив нардеп.Він також показав, як голосували нардепи по фракціях: "Слуга народу" - 226 голосів, "Європейська солідарність" - 0; "Батьківщина" - 18; Платформа за життя та мир - 19; За майбутнє - 12; Голос - 0; Довіра - 15; Відновлення України - 17; Позафракційні - 17.Президент, виступаючи в парламенті, заявив: "Враховуючи такий результат і пройдену перевірку повномасштабною війною, вважаю його (В.Малюка) призначення цілком виправданим. Ми здійснюємо кадрові зміни у сфері безпеки, щоб посилити оборону".Водночас, Малюк запевнив: "Я військовий та все життя присвятив захисту країни. Буде очищення служби від зрадників. Особливий акцент - боротьба з колаборантами на всіх рівнях".Під час питань нардепка "Голосу"запитала про подальші плани СБУ щодо викорінення московської церкви."Відповідь така, що СБУ виявляє ворожих агентів в рясі. 52 кримінальних проваджень і 19 підозр, 6 вироків судів. Також є ті, кого ми поміняли: одного ворожого агента в рясі поміняли на 28 наших воїнів", - доповів Малюк.Нагадаємо, Малюк тимчасово виконує обов'язки голови СБУ з 18 липня 2022 року. Із березня минулого року він року був першим заступником. Напередодні, 17 липня, Баканова було усунуто з посади.

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