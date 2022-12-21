Рада призначила Василя Малюка на посаду голови СБУ

Рада призначила Василя Малюка на посаду голови СБУ
Верховна Рада призначила Василя Малюка головою Служби безпеки України.

Про це LB.ua повідомив нардеп фракції «Голос» Ярослав Железняк.

"За відповідну постанову 8425 - проголосували 324 депутатів… На голосуванні був присутній президент України, керівник ОП, прем’єр-міністр, секретар РНБО, генеральний прокурор. У своєму виступі президент закликав народних депутатів голосувати за Василя Малюка. Відзначив роль у протидії агресії, повернення та звільнення наших героїв", - зазначив нардеп.

Він також показав, як голосували нардепи по фракціях: "Слуга народу" - 226 голосів, "Європейська солідарність" - 0; "Батьківщина" - 18; Платформа за життя та мир - 19; За майбутнє - 12; Голос - 0; Довіра - 15; Відновлення України - 17; Позафракційні - 17.

Президент Зеленський, виступаючи в парламенті, заявив: "Враховуючи такий результат і пройдену перевірку повномасштабною війною, вважаю його (В.Малюка) призначення цілком виправданим. Ми здійснюємо кадрові зміни у сфері безпеки, щоб посилити оборону".

Водночас, Малюк запевнив: "Я військовий та все життя присвятив захисту країни. Буде очищення служби від зрадників. Особливий акцент - боротьба з колаборантами на всіх рівнях".

Під час питань нардепка "Голосу" Соломія Бобровська запитала про подальші плани СБУ щодо викорінення московської церкви.

"Відповідь така, що СБУ виявляє ворожих агентів в рясі. 52 кримінальних проваджень і 19 підозр, 6 вироків судів. Також є ті, кого ми поміняли: одного ворожого агента в рясі поміняли на 28 наших воїнів", - доповів Малюк.

Нагадаємо, Малюк тимчасово виконує обов'язки голови СБУ з 18 липня 2022 року. Із березня минулого року він року був першим заступником Івана Баканова. Напередодні, 17 липня, Баканова було усунуто з посади.

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Теги: Рада, Малюк, СБУ
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