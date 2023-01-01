Росії бракує сил і резервів для запланованого масштабного наступу, – британська розвідка

Росії бракує сил і резервів для запланованого масштабного наступу, – британська розвідка
Російсько-окупаційним військам не вистачає боєприпасів і резервів, необхідних для запланованого масштабного наступу на українські території.

Про це повідомило Міністерство оборони Великої Британії з посиланням на дані власної розвідки, пише Громадське.

Там називають цілком імовірним те, що Росія намагається відновити великі наступальні операції в Україні з початку січня 2023 року.

«Її оперативна мета майже напевно полягає в захопленні решти контрольованих Україною частин Донецької області», — пише відомство.

За даними британської розвідки, окупантам за тиждень вдалося захопити лише кілька сотень метрів території. Це якраз і вказує на брак сил і резервів для успішного наступу.

«Найвище командування РФ, імовірно, розробляє плани, які вимагають від недоукомплектованих, недосвідчених підрозділів досягти нереальних цілей через політичний та професійний тиск. російські лідери, ймовірно, продовжуватимуть вимагати масштабних авансів», — зазначили у відомстві.

Залишається малоймовірним, що Росія протягом найближчих тижнів зможе наростити сили, необхідні для суттєвого впливу на результат війни, додала розвідка.

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Теги: Росія, Україна, війна
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