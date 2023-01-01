Волинянину Олександру Чируку просять присвоїти звання «Героя України» посмертно

Волинянину Олександру Чируку просять присвоїти звання «Героя України» посмертно
Просять присвоїти звання «Герой України» загиблому бійцю з Прилісненської громади Камінь-Каширського району Олександру Чируку.

Відповідну петицію 6 лютого на сайті Президента України розмістила Ірина Загорська.

"Одним із тих, хто за своє коротке життя став прикладом для наслідування є військовослужбовець Збройних Сил України Чирук Олександр Валерійович (26.08.1997 року народження), уродженець села Рудка-Червинська Волинської області.

З початком повномасштабного вторгнення Олександр Чирук покинув роботу у Німеччині і повернувся, аби стати на захист України. Після проходження навчання у Європі, він відразу потрапив на передову, виконував завдання задля деокупації Харківщини. Неодноразово він проявив себе як висококваліфікований боєць. Хоча у мирному житті він був далекий від військової справи", - йдеться у петиції.

Олександра Чирука цінували, бо бачили його цілеспрямованість, розуміння техніки. Побратими та командир зазначають, що він швидко вчився працювати з планшетами, якими користуються для коригування розрахунків наведення цілі, добре керував БПЛА, тож його хотіли забрати в аеророзвідку, пише Ірина Загорська.

Захисник героїчно загинув 1 грудня 2022 року, виконуючи бойове завдання щодо захисту незалежності України в районі населеного пункту Ямпіль Донецької області.

"З метою вшанування військової звитяги при захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України прошу кожного підписати електронну петицію щодо присвоєння Чируку Олександру Валерійовичу найвищої державної відзнаки «Герой України» (посмертно) у зв’язку із здійсненням ним визначного геройського вчинку, виконанням бойових завдань щодо забезпечення відсічі збройної агресії Російської Федерації, а також за мужність і героїзм, який був проявлений у боях за Україну", - зазначає авторка петиції у дописі.

Підписати петицію можна за цим ПОСИЛАННЯМ.

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Теги: Росія, війна, звання, Герой України, Волинь
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