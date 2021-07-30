Шахту на Волині не ліквідовуватимуть: вона працюватиме ще рік





Про це розповів Володимир Юрків.



З його слів, ліквідацію відклали, бо підприємство ще має запаси вугілля – понад 30 тисяч тонн.



Проте, каже Володимир Юрків, планове скорочення працівників шахти триває. Підприємство готують до ліквідації, розробили проєкт "Справедливої трансформації шахти".



Нині на шахті працює 404 робітники, 56 із них служать у війську по мобілізації. У 2021 році чисельність працівників була – 600. Зі слів виконувача обов'язків директора, станом на кінець 2022 року заборгованості із виплати заробітної плати на підприємстві не було. Також вдалось заплатити усі податки.



"З держбюджету на 2022 рік на діяльність шахти було виділено 122 мільйони гривень. Ми всіх грошей не використали. 22 мільйони повернули наприкінці року державі", – говорить Володимир Юрків.



З його слів, економічні показники шахти № 9 нормальні, зважаючи на те, що підприємство перебуває на стадії ліквідації.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Ліквідацію шахти № 9 у Нововолинську відклали. Шахта продовжить працювати до кінця 2023 року.Про це розповів Суспільному виконувач обов'язків директора шахтиЗ його слів, ліквідацію відклали, бо підприємство ще має запаси вугілля – понад 30 тисяч тонн.Проте, каже Володимир Юрків, планове скорочення працівників шахти триває. Підприємство готують до ліквідації, розробили проєкт "Справедливої трансформації шахти".Нині на шахті працює 404 робітники, 56 із них служать у війську по мобілізації. У 2021 році чисельність працівників була – 600. Зі слів виконувача обов'язків директора, станом на кінець 2022 року заборгованості із виплати заробітної плати на підприємстві не було. Також вдалось заплатити усі податки."З держбюджету на 2022 рік на діяльність шахти було виділено 122 мільйони гривень. Ми всіх грошей не використали. 22 мільйони повернули наприкінці року державі", – говорить Володимир Юрків.З його слів, економічні показники шахти № 9 нормальні, зважаючи на те, що підприємство перебуває на стадії ліквідації.

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