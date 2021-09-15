Дипломати розшукали шістьох українців, які не виходили на зв'язок після землетрусу у Туреччині





Про це Олег Ніколенко.



"Наше посольство розшукало шістьох українців, які не виходили на зв‘язок після землетрусу. Їхній стан задовільний, загроз життю немає. В частини громадян зруйноване житло. Вони наразі поселилися в турецьких родичів. Консул підтримує із ними зв‘язок", - йдеться в повідомленні.



Ніколенко наголосив, що загальна кількість звернень про громадян в зоні стихійного лиха, зв‘язок з якими наразі відсутній, збільшилася до 27. Українське посольство взаємодіє із турецькими рятувальниками задля встановлення місць їхнього перебування.



Інформація про наявність українців серед жертв землетрусу не надходила.



"Нагадую, що для отримання допомоги потрібно звернутися на «гарячу лінію» посольства України в Туреччині: +90 539 550 98 98.

Діє також «гаряча лінія» МЗС України: +380 44 238 15 88". - зазначив речник МЗС.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Посольство України у Туреччині розшукало шістьох українців, які не виходили на зв'язок після землетрусу, який стався 6 лютого Про це повідомив речник МЗС України"Наше посольство розшукало шістьох українців, які не виходили на зв‘язок після землетрусу. Їхній стан задовільний, загроз життю немає. В частини громадян зруйноване житло. Вони наразі поселилися в турецьких родичів. Консул підтримує із ними зв‘язок", - йдеться в повідомленні.Ніколенко наголосив, що загальна кількість звернень про громадян в зоні стихійного лиха, зв‘язок з якими наразі відсутній, збільшилася до 27. Українське посольство взаємодіє із турецькими рятувальниками задля встановлення місць їхнього перебування.Інформація про наявність українців серед жертв землетрусу не надходила."Нагадую, що для отримання допомоги потрібно звернутися на «гарячу лінію» посольства України в Туреччині: +90 539 550 98 98.Діє також «гаряча лінія» МЗС України: +380 44 238 15 88". - зазначив речник МЗС.

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