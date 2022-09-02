Компанії дружини Медведчука фінансували Росгвардію та МВС РФ, – СБУ

Медведчука фінансували Росгвардію та МВС РФ.



Про це



Служба безпеки ліквідувала масштабну схему підпільного фінансування російських окупаційних угруповань з боку громадян України.



Зокрема, до організації оборудки причетна Оксана Марченко, дружина підозрюваного у державній зраді Віктора Медведчука.



Саме вона є кінцевим бенефіціаром мережі київських компаній і підприємства у Ялті, які переводили мільйонні суми на рахунки Росгвардії та МВД РФ в окупованому Криму.



Встановлено, що ці компанії платили рашистам нібито за «охорону нерухомості Медведчука» на території півострову.



Крім цього, бізнес-структура Марченко регулярно поповнювала російський бюджет у вигляді сплати «податків і зборів».



Загальна сума здійснених платежів на користь країни-агресора становить більше 50 млн у гривневому еквіваленті.



Для реалізації схеми Оксана Марченко зареєструвала у Ялті товариство зі статутним капіталом у понад 1 млрд російських рублів.

Для його створення задіяла активи трьох підконтрольних інвестиційних компаній, які розташовані у Києві.



Потім «кримська» фірма підписала відповідні «охоронні» угоди зі структурами Росгвардії та МВД РФ.



За даними слідства, після початку повномасштабного вторгнення РФ компанія Марченко продовжила фінансувати бюджет рашистів.



Під час 11 обшуків на об’єктах нерухомості дружини Медведчука, офісах її київських компаній та за адресами проживання їхніх топменеджерів співробітники СБУ виявили:



▪️ документи, комп’ютери, флешки та мобільні телефони із доказами оборудок,



▪️ печатки та банківські картки, які фігуранти використовували у незаконній діяльності.



На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили Оксані Марченко та очільниці афілійованої фірми у Криму про підозру за ч. 3 ст. 110-2 Кримінального кодексу України (фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України).



Наразі вирішується питання щодо повідомлення про підозру керівникам трьох київських компаній, причетних до злочинної схеми.



Зловмисникам загрожує покарання до 8 років ув’язнення з конфіскацією майна.



Заходи з викриття злочину проводили співробітники СБУ Івано-Франківської області та Головного управління контррозвідувального забезпечення об'єктів критичної інфраструктури та протидії фінансування тероризму СБУ за процесуального керівництва Івано-Франківської обласної прокуратури.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! СБУ викрила, що компанії дружинифінансували Росгвардію та МВС РФ.Про це повідомили у пресслужбі СБУ.Служба безпеки ліквідувала масштабну схему підпільного фінансування російських окупаційних угруповань з боку громадян України.Зокрема, до організації оборудки причетна, дружина підозрюваного у державній зраді Віктора Медведчука.Саме вона є кінцевим бенефіціаром мережі київських компаній і підприємства у Ялті, які переводили мільйонні суми на рахунки Росгвардії та МВД РФ в окупованому Криму.Встановлено, що ці компанії платили рашистам нібито за «охорону нерухомості Медведчука» на території півострову.Крім цього, бізнес-структура Марченко регулярно поповнювала російський бюджет у вигляді сплати «податків і зборів».Загальна сума здійснених платежів на користь країни-агресора становить більше 50 млн у гривневому еквіваленті.Для реалізації схеми Оксана Марченко зареєструвала у Ялті товариство зі статутним капіталом у понад 1 млрд російських рублів.Для його створення задіяла активи трьох підконтрольних інвестиційних компаній, які розташовані у Києві.Потім «кримська» фірма підписала відповідні «охоронні» угоди зі структурами Росгвардії та МВД РФ.За даними слідства, після початку повномасштабного вторгнення РФ компанія Марченко продовжила фінансувати бюджет рашистів.Під час 11 обшуків на об’єктах нерухомості дружини Медведчука, офісах її київських компаній та за адресами проживання їхніх топменеджерів співробітники СБУ виявили:▪️ документи, комп’ютери, флешки та мобільні телефони із доказами оборудок,▪️ печатки та банківські картки, які фігуранти використовували у незаконній діяльності.На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили Оксані Марченко та очільниці афілійованої фірми у Криму про підозру за ч. 3 ст. 110-2 Кримінального кодексу України (фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України).Наразі вирішується питання щодо повідомлення про підозру керівникам трьох київських компаній, причетних до злочинної схеми.Зловмисникам загрожує покарання до 8 років ув’язнення з конфіскацією майна.Заходи з викриття злочину проводили співробітники СБУ Івано-Франківської області та Головного управління контррозвідувального забезпечення об'єктів критичної інфраструктури та протидії фінансування тероризму СБУ за процесуального керівництва Івано-Франківської обласної прокуратури.

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