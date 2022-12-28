На вулиці Набережній у Луцьку – аварія: зіткнулися три автомобілі. ФОТО.ВІДЕО





Зранку 7 лютого там зіткнулися три автомобілі. Про це сайту новин Луцька



Авто отримали незначні механічні ушкодження. На ділянці дороги внаслідок ДТП утворився невеликий затор.









Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Луцьку на вулиці Набережній, неподалік перехрестя з вулицею Яровицею, сталася аварія.Зранку 7 лютого там зіткнулися три автомобілі. Про це сайту новин Луцька «Конкурент» повідомили очевидці.Авто отримали незначні механічні ушкодження. На ділянці дороги внаслідок ДТП утворився невеликий затор.

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