На вулиці Набережній у Луцьку – аварія: зіткнулися три автомобілі. ФОТО.ВІДЕО
Сьогодні, 10:02
У Луцьку на вулиці Набережній, неподалік перехрестя з вулицею Яровицею, сталася аварія.
Зранку 7 лютого там зіткнулися три автомобілі. Про це сайту новин Луцька «Конкурент» повідомили очевидці.
Авто отримали незначні механічні ушкодження. На ділянці дороги внаслідок ДТП утворився невеликий затор.
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Зранку 7 лютого там зіткнулися три автомобілі. Про це сайту новин Луцька «Конкурент» повідомили очевидці.
Авто отримали незначні механічні ушкодження. На ділянці дороги внаслідок ДТП утворився невеликий затор.
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