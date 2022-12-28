На вулиці Набережній у Луцьку – аварія: зіткнулися три автомобілі. ФОТО.ВІДЕО

На вулиці Набережній у Луцьку – аварія: зіткнулися три автомобілі. ФОТО.ВІДЕО
У Луцьку на вулиці Набережній, неподалік перехрестя з вулицею Яровицею, сталася аварія.

Зранку 7 лютого там зіткнулися три автомобілі. Про це сайту новин Луцька «Конкурент» повідомили очевидці.

Авто отримали незначні механічні ушкодження. На ділянці дороги внаслідок ДТП утворився невеликий затор.

На вулиці Набережній у Луцьку – аварія: зіткнулися три автомобілі. ФОТО.ВІДЕО
На вулиці Набережній у Луцьку – аварія: зіткнулися три автомобілі. ФОТО.ВІДЕО



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Теги: Луцьк, ДТП, аварія, автомобілі
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