«Будемо помаленьку відбудовувати», – священник згорілого на Волині храму Різдва Пресвятої Богородиці
Сьогодні, 09:45
Громада села Берестяне, де у ніч на 6 лютого згорів храм Різдва Пресвятої Богородиці, планує відбудувати святиню.
Про це розповів Суспільному священник ПЦУ Максим Подзізей.
Місцеві жителі розбирали залишки храму. Жодні цінні речі не збереглися.
"Згорів, як сірник. Я абсолютно не маю припущення, що могло спричинити таку біду. Будемо помаленьку відбудовувати, щоб храм був у селі. Трошки десь владу будемо просити, щось долучати, і своїми силами", – говорить священник.
Дехто з селян працює на місці пожежі зночі. "У три години (ночі – ред.) вже горіло. Купол верхній впав, центральний, потім другий. Тут людей було багато, всі жителі села. Важко говорити, не хочу я такого...", – каже житель села Берестяне Микола.
Храм був повністю дерев’яний, збудований у 1992-му році. На місці пожежі працювала слідчо-оперативна група Нацполіції та фахівці дослідно-випробувальної лабораторії.
Як розповів Суспільному провідний інспектор Луцького районного управління Головного управління ДСНС в області Вадим Макарчук, наразі причина пожежі невідома – висновки експерти лабораторії зроблять за декілька днів. Зі слів інспектора, окрім того, що церква була дерев’яна, пожежу ускладнило і її пізнє виявлення – поблизу храму немає житлових будинків.
Причини пожежі будуть встановлені під час досудового розслідування, – зазначила у коментарі Суспільному речниця Нацполіції області Ольга Бузулук. Правоохоронці кваліфікують подію за статтею 270-ю Кримінального кодексу України. Йдеться про порушення встановлених законодавством норм пожежної безпеки.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це розповів Суспільному священник ПЦУ Максим Подзізей.
Місцеві жителі розбирали залишки храму. Жодні цінні речі не збереглися.
"Згорів, як сірник. Я абсолютно не маю припущення, що могло спричинити таку біду. Будемо помаленьку відбудовувати, щоб храм був у селі. Трошки десь владу будемо просити, щось долучати, і своїми силами", – говорить священник.
Дехто з селян працює на місці пожежі зночі. "У три години (ночі – ред.) вже горіло. Купол верхній впав, центральний, потім другий. Тут людей було багато, всі жителі села. Важко говорити, не хочу я такого...", – каже житель села Берестяне Микола.
Храм був повністю дерев’яний, збудований у 1992-му році. На місці пожежі працювала слідчо-оперативна група Нацполіції та фахівці дослідно-випробувальної лабораторії.
Як розповів Суспільному провідний інспектор Луцького районного управління Головного управління ДСНС в області Вадим Макарчук, наразі причина пожежі невідома – висновки експерти лабораторії зроблять за декілька днів. Зі слів інспектора, окрім того, що церква була дерев’яна, пожежу ускладнило і її пізнє виявлення – поблизу храму немає житлових будинків.
Причини пожежі будуть встановлені під час досудового розслідування, – зазначила у коментарі Суспільному речниця Нацполіції області Ольга Бузулук. Правоохоронці кваліфікують подію за статтею 270-ю Кримінального кодексу України. Йдеться про порушення встановлених законодавством норм пожежної безпеки.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
АТ «Волиньгаз» сплатило у 2022 році майже 170 млн грн податків
Сьогодні, 09:51
«Будемо помаленьку відбудовувати», – священник згорілого на Волині храму Різдва Пресвятої Богородиці
Сьогодні, 09:45
Землетрус у Туреччині і Сирії: жертв уже понад 4200
Сьогодні, 09:15
Медіа