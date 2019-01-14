«Будемо помаленьку відбудовувати», – священник згорілого на Волині храму Різдва Пресвятої Богородиці

«Будемо помаленьку відбудовувати», – священник згорілого на Волині храму Різдва Пресвятої Богородиці
Громада села Берестяне, де у ніч на 6 лютого згорів храм Різдва Пресвятої Богородиці, планує відбудувати святиню.

Про це розповів Суспільному священник ПЦУ Максим Подзізей.

Місцеві жителі розбирали залишки храму. Жодні цінні речі не збереглися.

"Згорів, як сірник. Я абсолютно не маю припущення, що могло спричинити таку біду. Будемо помаленьку відбудовувати, щоб храм був у селі. Трошки десь владу будемо просити, щось долучати, і своїми силами", – говорить священник.
«Будемо помаленьку відбудовувати», – священник згорілого на Волині храму Різдва Пресвятої Богородиці

Дехто з селян працює на місці пожежі зночі. "У три години (ночі – ред.) вже горіло. Купол верхній впав, центральний, потім другий. Тут людей було багато, всі жителі села. Важко говорити, не хочу я такого...", – каже житель села Берестяне Микола.

Храм був повністю дерев’яний, збудований у 1992-му році. На місці пожежі працювала слідчо-оперативна група Нацполіції та фахівці дослідно-випробувальної лабораторії.

Як розповів Суспільному провідний інспектор Луцького районного управління Головного управління ДСНС в області Вадим Макарчук, наразі причина пожежі невідома – висновки експерти лабораторії зроблять за декілька днів. Зі слів інспектора, окрім того, що церква була дерев’яна, пожежу ускладнило і її пізнє виявлення – поблизу храму немає житлових будинків.

Причини пожежі будуть встановлені під час досудового розслідування, – зазначила у коментарі Суспільному речниця Нацполіції області Ольга Бузулук. Правоохоронці кваліфікують подію за статтею 270-ю Кримінального кодексу України. Йдеться про порушення встановлених законодавством норм пожежної безпеки.

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Теги: Церква, Волинь, пожежа
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