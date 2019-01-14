«Будемо помаленьку відбудовувати», – священник згорілого на Волині храму Різдва Пресвятої Богородиці





Про це розповів Максим Подзізей.



Місцеві жителі розбирали залишки храму. Жодні цінні речі не збереглися.



"Згорів, як сірник. Я абсолютно не маю припущення, що могло спричинити таку біду. Будемо помаленьку відбудовувати, щоб храм був у селі. Трошки десь владу будемо просити, щось долучати, і своїми силами", – говорить священник.



Дехто з селян працює на місці пожежі зночі. "У три години (ночі – ред.) вже горіло. Купол верхній впав, центральний, потім другий. Тут людей було багато, всі жителі села. Важко говорити, не хочу я такого...", – каже житель села Берестяне Микола.



Храм був повністю дерев’яний, збудований у 1992-му році. На місці пожежі працювала слідчо-оперативна група Нацполіції та фахівці дослідно-випробувальної лабораторії.



Як розповів Суспільному провідний інспектор Луцького районного управління Головного управління ДСНС в області Вадим Макарчук, наразі причина пожежі невідома – висновки експерти лабораторії зроблять за декілька днів. Зі слів інспектора, окрім того, що церква була дерев’яна, пожежу ускладнило і її пізнє виявлення – поблизу храму немає житлових будинків.



Причини пожежі будуть встановлені під час досудового розслідування, – зазначила у коментарі Суспільному речниця Нацполіції області Ольга Бузулук. Правоохоронці кваліфікують подію за статтею 270-ю Кримінального кодексу України. Йдеться про порушення встановлених законодавством норм пожежної безпеки.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Громада села Берестяне, де у ніч на 6 лютого згорів храм Різдва Пресвятої Богородиці , планує відбудувати святиню.Про це розповів Суспільному священник ПЦУМісцеві жителі розбирали залишки храму. Жодні цінні речі не збереглися."Згорів, як сірник. Я абсолютно не маю припущення, що могло спричинити таку біду. Будемо помаленьку відбудовувати, щоб храм був у селі. Трошки десь владу будемо просити, щось долучати, і своїми силами", – говорить священник.Дехто з селян працює на місці пожежі зночі. "У три години (ночі – ред.) вже горіло. Купол верхній впав, центральний, потім другий. Тут людей було багато, всі жителі села. Важко говорити, не хочу я такого...", – каже житель села БерестянеХрам був повністю дерев’яний, збудований у 1992-му році. На місці пожежі працювала слідчо-оперативна група Нацполіції та фахівці дослідно-випробувальної лабораторії.Як розповів Суспільному провідний інспектор Луцького районного управління Головного управління ДСНС в області, наразі причина пожежі невідома – висновки експерти лабораторії зроблять за декілька днів. Зі слів інспектора, окрім того, що церква була дерев’яна, пожежу ускладнило і її пізнє виявлення – поблизу храму немає житлових будинків.Причини пожежі будуть встановлені під час досудового розслідування, – зазначила у коментарі Суспільному речниця Нацполіції області. Правоохоронці кваліфікують подію за статтею 270-ю Кримінального кодексу України. Йдеться про порушення встановлених законодавством норм пожежної безпеки.

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