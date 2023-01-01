Пожежі на Волині: горіли два будинки, літня кухня та господарська споруда
Сьогодні, 09:30
Минулої доби 6 лютого рятувальники ліквідували 4 пожежі на території Волинської області, ще 2 – сьогодні уночі.
Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.
6 лютого обідньої пори трапилася пожежа у селі Клюськ на Ковельщині – горіла дерев’яна літня кухня. Загорання, імовірно, спричинене коротким замиканням електричного проточного водонагрівача, ліквідували працівники 17 державної пожежно-рятувальної частини смт Турійськ та працівники місцевої пожежної команди с. Клюськ о 14:05.
О 20:30 до Служби порятунку 101 надійшло повідомлення про пожежу в цегляному житловому будинку в с. Сирники Луцького району. О 21:03 пожежу ліквідували рятувальники 2 та 25 ДПРЧ міста Луцьк.
Ймовірна причина пожежі – недолік конструкції нагрівальних печей та димарів.
Після опівночі ще дві пожежі трапилися у Камінь-Каширському районі. Рятувальники 8 ДПРЧ м. Каменя-Каширського двічі виїжджали на їх ліквідацію.
О 01:20 7 лютого рятувальники разом із працівниками місцевої пожежної охорони с. Стобихівка Камінь-Каширського району вирушили за викликом до села Карасин, де горіла дерев’яна господарська споруда. Горіння, за попередніми даними, спричинене необережним поводженням з вогнем власниці, ліквідували о 02:33.
О 05:02 вогнеборці 8 ДПРЧ та працівники місцевої пожежної охорони с. Велика Глуша ліквідували пожежу в житловому будинку у селі Велика Глуша. Внаслідок пожежі частково знищений дах і перекриття, пошкоджені меблі й хатні речі. Причина пожежі встановлюється.
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Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.
6 лютого обідньої пори трапилася пожежа у селі Клюськ на Ковельщині – горіла дерев’яна літня кухня. Загорання, імовірно, спричинене коротким замиканням електричного проточного водонагрівача, ліквідували працівники 17 державної пожежно-рятувальної частини смт Турійськ та працівники місцевої пожежної команди с. Клюськ о 14:05.
О 20:30 до Служби порятунку 101 надійшло повідомлення про пожежу в цегляному житловому будинку в с. Сирники Луцького району. О 21:03 пожежу ліквідували рятувальники 2 та 25 ДПРЧ міста Луцьк.
Ймовірна причина пожежі – недолік конструкції нагрівальних печей та димарів.
Після опівночі ще дві пожежі трапилися у Камінь-Каширському районі. Рятувальники 8 ДПРЧ м. Каменя-Каширського двічі виїжджали на їх ліквідацію.
О 01:20 7 лютого рятувальники разом із працівниками місцевої пожежної охорони с. Стобихівка Камінь-Каширського району вирушили за викликом до села Карасин, де горіла дерев’яна господарська споруда. Горіння, за попередніми даними, спричинене необережним поводженням з вогнем власниці, ліквідували о 02:33.
О 05:02 вогнеборці 8 ДПРЧ та працівники місцевої пожежної охорони с. Велика Глуша ліквідували пожежу в житловому будинку у селі Велика Глуша. Внаслідок пожежі частково знищений дах і перекриття, пошкоджені меблі й хатні речі. Причина пожежі встановлюється.
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