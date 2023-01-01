ЗСУ за добу знищили понад тисячу окупантів
Сьогодні, 09:06
Росія у війні проти України вже втратила понад 133 тисячі солдатів.
Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 07.02.23 орієнтовно склали:
особового складу – близько 133 190 (+1 030) осіб ліквідовано,
танків – 3 245 (+14) од,
бойових броньованих машин – 6 443 (+28) од,
артилерійських систем – 2 232 (+1) од,
РСЗВ – 461 (+0) од,
засобів ППО – 227 (+0) од,
літаків – 294 (+0) од,
гелікоптерів – 284 (+0) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1 958 (+0) од,
крилатих ракет – 796 (+0) од,
кораблів/катерів – 18 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн – 5 107 (+3) од,
спеціальної техніки – 208 (+5).
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Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 07.02.23 орієнтовно склали:
особового складу – близько 133 190 (+1 030) осіб ліквідовано,
танків – 3 245 (+14) од,
бойових броньованих машин – 6 443 (+28) од,
артилерійських систем – 2 232 (+1) од,
РСЗВ – 461 (+0) од,
засобів ППО – 227 (+0) од,
літаків – 294 (+0) од,
гелікоптерів – 284 (+0) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1 958 (+0) од,
крилатих ракет – 796 (+0) од,
кораблів/катерів – 18 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн – 5 107 (+3) од,
спеціальної техніки – 208 (+5).
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