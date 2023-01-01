ЗСУ за добу знищили понад тисячу окупантів

ЗСУ за добу знищили понад тисячу окупантів
Росія у війні проти України вже втратила понад 133 тисячі солдатів.

Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 07.02.23 орієнтовно склали:

особового складу – близько 133 190 (+1 030) осіб ліквідовано,

танків – 3 245 (+14) од,

бойових броньованих машин – 6 443 (+28) од,

артилерійських систем – 2 232 (+1) од,

РСЗВ – 461 (+0) од,

засобів ППО – 227 (+0) од,

літаків – 294 (+0) од,

гелікоптерів – 284 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1 958 (+0) од,

крилатих ракет – 796 (+0) од,

кораблів/катерів – 18 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 5 107 (+3) од,

спеціальної техніки – 208 (+5).

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Теги: Росія, Україна, війна
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