ЗСУ за добу знищили понад тисячу окупантів





Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.



Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 07.02.23 орієнтовно склали:



особового складу – близько 133 190 (+1 030) осіб ліквідовано,



танків – 3 245 (+14) од,



бойових броньованих машин – 6 443 (+28) од,



артилерійських систем – 2 232 (+1) од,



РСЗВ – 461 (+0) од,



засобів ППО – 227 (+0) од,



літаків – 294 (+0) од,



гелікоптерів – 284 (+0) од,



БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1 958 (+0) од,



крилатих ракет – 796 (+0) од,



кораблів/катерів – 18 (+0) од,



автомобільної техніки та автоцистерн – 5 107 (+3) од,



спеціальної техніки – 208 (+5).

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Росія у війні проти України вже втратила понад 133 тисячі солдатів.Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.особового складу – близько 133 190 (+1 030) осіб ліквідовано,танків – 3 245 (+14) од,бойових броньованих машин – 6 443 (+28) од,артилерійських систем – 2 232 (+1) од,РСЗВ – 461 (+0) од,засобів ППО – 227 (+0) од,літаків – 294 (+0) од,гелікоптерів – 284 (+0) од,БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1 958 (+0) од,крилатих ракет – 796 (+0) од,кораблів/катерів – 18 (+0) од,автомобільної техніки та автоцистерн – 5 107 (+3) од,спеціальної техніки – 208 (+5).

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