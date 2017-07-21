Землетрус у Туреччині і Сирії: жертв уже понад 4200





Про це повідомляє



Керівник департаменту з питань землетрусів та зменшення ризиків AFAD Орхан Татар повідомив, що наразі кількість загиблих становить 2316 осіб, кількість поранених - 13 293.



Кількість будівель, що обвалилися, - 6216.



При цьому з-під завалів вдалося врятувати 7840 осіб.



Згодом віце-президент Туреччини Фуат Октай заявив, що під час землетрусів загинули 2 тисячі 379 людей, 14 483 – отримали поранення.



Октай заявив, що 338 тисяч постраждалих від землетрусів були розміщені в гуртожитках, університетах і центрах притулку Міністерства національної освіти.



За інформацією Al Jazeera, внаслідок землетрусу у Сирії кількість загиблих зросла до 1293 осіб, також відомо про 3411 поранених.



За інформацією Anadolu, кількість жертв землетрусу на південному сході Туреччини зросла до 2921, поранено 15 834 людини. Про це повідомив глава Управління з надзвичайних ситуацій Юнус Сезер.



Нагадаємо, що рано-вранці 6 лютого

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Внаслідок потужного землетрусу в Туреччині кількість підтвержених загиблих зросла до 2921 людини, а в Сирії – до 1293.Про це повідомляє Українська правда з посиланням на Anadolu.Керівник департаменту з питань землетрусів та зменшення ризиків AFADповідомив, що наразі кількість загиблих становить 2316 осіб, кількість поранених - 13 293.Кількість будівель, що обвалилися, - 6216.При цьому з-під завалів вдалося врятувати 7840 осіб.Згодом віце-президент Туреччинизаявив, що під час землетрусів загинули 2 тисячі 379 людей, 14 483 – отримали поранення.Октай заявив, що 338 тисяч постраждалих від землетрусів були розміщені в гуртожитках, університетах і центрах притулку Міністерства національної освіти.За інформацією Al Jazeera, внаслідок землетрусу у Сирії кількість загиблих зросла до 1293 осіб, також відомо про 3411 поранених.За інформацією Anadolu, кількість жертв землетрусу на південному сході Туреччини зросла до 2921, поранено 15 834 людини. Про це повідомив глава Управління з надзвичайних ситуаційНагадаємо, що рано-вранці 6 лютого південний схід Туреччини сколихнули кілька потужних землетрусів , магнітуда основного складала 7,7. В обідню пору поштовхи повторилися, спричинивши нові руйнування.

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