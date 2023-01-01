Курс валют у Луцьку 7 лютого

Курс валют у Луцьку 7 лютого
7 лютого готівковий курс долара становить 40.00, продають його за 40.24.

Про це повідомляє Говерла.

Євро купують за 43.00, а продають за – 43.28.

Щодо польського злотого, то його купують за 9.10, а продають за 9,20.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: курс, валюта, Луцьк
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Три мільйони для Сил спеціальних операцій – завдяки кавуванням: як журналіст з Волині збирає гроші для війська
Сценаристка «Телебачення Торонто» вирвалася з окупації і створила власне медіа
Як псевдоволонтери наживаються на грошах волинян
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Землетрус у Туреччині і Сирії: жертв уже понад 4200
Сьогодні, 09:15
ЗСУ за добу знищили понад тисячу окупантів
Сьогодні, 09:06
Курс валют у Луцьку 7 лютого
Сьогодні, 09:00
Росіяни наступають на п’яти напрямках і проводять перегрупування. ЗВЕДЕННЯ ГЕНШТАБУ
Сьогодні, 08:53
Волинські легкоатлети стали переможцями чемпіонату України. ФОТО, ВІДЕО
Сьогодні, 08:35
Схожі новини
Курс валют у Луцьку 6 лютого Курс валют у Луцьку 6 лютого
06 лютий, 09:00
Курс валют у Луцьку 3 лютого Курс валют у Луцьку 3 лютого
03 лютий, 09:00
Курс валют у Луцьку 2 лютого Курс валют у Луцьку 2 лютого
02 лютий, 09:00
Курс валют у Луцьку 31 січня Курс валют у Луцьку 31 січня
31 січень, 09:00
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
«Будемо помаленьку відбудовувати», – священник згорілого на Волині храму Різдва Пресвятої Богородиці
Сьогодні, 09:45
 0
Про фронт, сім'ю і принципи. Велике інтерв'ю з новим керівником патрульної поліції Волині
Сьогодні, 09:30
 0
Пожежі на Волині: горіли два будинки, літня кухня та господарська споруда
Сьогодні, 09:30
 0
Облаштування офісу «під ключ»: чому волинський бізнес обирає «Офіс Центр»*
Сьогодні, 09:23
 0
Землетрус у Туреччині і Сирії: жертв уже понад 4200
Сьогодні, 09:15
 0
Медіа
відео
1/8