Курс валют у Луцьку 7 лютого
Сьогодні, 09:00
7 лютого готівковий курс долара становить 40.00, продають його за 40.24.
Про це повідомляє Говерла.
Євро купують за 43.00, а продають за – 43.28.
Щодо польського злотого, то його купують за 9.10, а продають за 9,20.
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Про це повідомляє Говерла.
Євро купують за 43.00, а продають за – 43.28.
Щодо польського злотого, то його купують за 9.10, а продають за 9,20.
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